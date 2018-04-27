Какая польза от мяты перечной для организма?

Перечная мята (Mentha piperita) представляет собой гибрид мяты водной (Mentha aquatica) и мяты колосистой (Mentha spicata). В результате получилось крепкое растение, которое растет почти во всех странах мира, а его эфирное масло — популярный ароматизатор, используемый в пищевых продуктах и многих коммерческих продуктах. МедикФорум решил выяснить пользу мяты.

Чем полезна мята?

Во всех сортах мяты содержится ментол, органическое вещество, которое помогает успокаивать мышечные спазмы по всему телу, улучшать пищеварение, защищать от пищевого отравления и облегчать головную боль и чувство тошноты. Ментол, содержащийся в мяте уже давно используется в качестве средства для подавления кашля и противоотечного средства. Даже в Соединенных Штатах, где фитотерапия широко не используется, ментол является общим ингредиентом в составе средств от кашля и назальных спреев. Перечная мята помогает пищеварению, помогая предотвратить спазмы гладких мышц, выстилающих кишечник. Исследования показали, что мята перечная может значительно уменьшить симптомы желудочно-кишечного расстройства и помочь предотвратить образование язв желудка. Чай с мятой перечной используется для лечения кишечной колики, изжоги, расстройств желудка и синдрома раздраженного кишечника. Перечная мята снимает спазмы в матке, что может помочь восстановить нерегулярные менструальные циклы. Тем не менее, беременные женщины, использующие мяту для облегчения утренней тошноты, должны пить только чай с мятой перечной, вместо того, чтобы использовать более мощные масляные капсулы, изготовленные из перечной мяты, чтобы избежать риска выкидыша. Кроме того, спазмолитическое действие перечной мяты увеличивает образование желчи за счет расслабления мышц желчного протока, что помогает растворять некоторые желчные камни. Ментол обладает антибактериальным, противовирусным и обезболивающим эффектами. В лабораторных исследованиях было обнаружено, что масло перечной мяты убивает бактерии, которые вызывают инфекции мочевых путей и вирус простого герпеса. Он является активным ингредиентом в некоторых кремах, используемых для облегчения мышечных болей, таких как мазь Бенгей, а также в леденцах, используемых для лечения ангины и простуды. Масло перечной мяты также помогает облегчать боль, вызванную укусами насекомых и головную боль.

Как употреблять мяту?

Перечная мята в продаже доступна в виде готового масла, капсул с энтеросолюбильным покрытием, мягких желатиновых капсул и жидкого экстракта. Две чайных ложки свежих или высушенных листьев мяты перечной в чашке с горячей водой дает отличный чай. Вы можете пить до четырех чашек в день для лечения расстройств пищеварения, утренней тошноты или для облегчения запоров. Не было выявлено никаких токсических или побочных эффектов, связанных с употреблением мяты перечной. Однако чрезмерное местное использование масла мяты перечной может вызывать головные боли и рвоту. Также имеются немногочисленные сообщения о желудочно-кишечных расстройствах от приема масляных капсул из перечной мяты. Длительное и чрезмерное использование масла мяты перечной может привести к повреждению печени, поэтому больной человек с расстройством печени должен с осторожностью использовать эту траву. Ранее ученые рассказали о пользе мяты для сердца.