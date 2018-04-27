Звездный сезон FoodTime: Брендон Стоун приготовил пасту с тунцом и перепел песню Егора Крида 

Сайт WMJ.ru совместно с Кулинарной Студией Clever запустил второй сезон шоу FoodTime эксклюзивно ВКонтакте! Каждую неделю в гости к главному редактору WMJ.ru Анне Кругловой приходят звезды шоу-бизнеса, кино и Instagram. Не обещаем, что они умеют готовить, но зато с удовольствием делятся своими лайфхаками о правильном питании и здоровом образе жизни во время приготовления любимых блюд! Вместе с тем вопросы, которые задает героям Анна Круглова, не всегда на кулинарную тематику. Кроме того, в конце каждого выпуска тебя ждет специальный вопрос — следи за шоу внимательно, ответь на него, и тебе достанется классный приз!
В этот раз своими кулинарными способностями нас удивлял талантливый певец и музыкант Брендон Стоун. Он не только поделился легким и вкусным рецептом пасты с тунцом, но и перепел песню Егора Крида «Самая-Самая». Признаемся, мы не смогли определиться в чьём исполнении это хит звучит круче. А что думаешь ты? Пиши в комментариях!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Видео: Ксения Боенкова, Анна Егорова / WMJ.ru Макияж, волосы: Юлия Балаур