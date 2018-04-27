Как побороть весенний авитаминоз

Витамины участвуют во всех физиологических и биохимических процессах организма, поэтому отсутствие или нехватка хотя бы одного из них вносит дисбаланс, и самочувствие человека ухудшается.

Это авитаминоз, и чаще всего он появляется весной. По статистике, симптомы весеннего авитаминоза имеются у 60-90 процентов населения.

— Понять, что организму не хватает витаминов, несложно, — говорит терапевт частной медицинской клиники Валентина Тяпочкина. — У человека повышенная сонливость, утомляемость, он постоянно чувствует себя усталым. Показателем авитаминоза могут служить кровоточивость десен, шелушение кожи, потускневшие волосы. Кроме того, человеку сложнее концентрироваться, ухудшается память. В этот период организм ослаблен и становится более восприимчив к простудным заболеваниям.

Весенний авитаминоз можно победить при помощи правильной диеты.

Рекомендуется включать в ежедневное меню овощи, фрукты, каши, молоко и мясо. В этих продуктах есть все нужные витамины.

Витамин А: морковь, помидоры, свекла, тыква, красный перец, абрикосы, кукуруза, крапива.

Витамины группы В: В1 — сдоба, овес, рис, дрожжи, свиное и говяжье мясо, орехи, яичный желток и бобовые. В2 — молоко, мясо, рыба, дрожжи, свежие овощи, злаковые (для сохранения этого витамина необходимо отсутствие щелочной среды).

Витамин С: цитрусовые, шиповник, черная смородина, яблоки, облепиха, земляника, клубника, зелень, капуста, картофель, щавель, красный перец.

Витамин D: молочные продукты, рыбий жир и различные сорта красной рыбы, желток и сливочное масло.

Витамин Е: шиповник, желток, зеленые овощи, растительное масло.

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