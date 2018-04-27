Из медузы, яичек и золота. Как готовят шашлык для гурманов

Не за горами майские праздники, которые традиционно знаменуются шашлыками. Для тех, кому надоели традиционные варианты из свинины или курицы, «360» узнал о самых дорогих и необычных видах этого блюда.

Самый дорогой

В 1300 долларов (80 тысяч рублей) обойдется самый дорогой шашлык в мире. Отведать его можно в ресторане турецкой кухни Hazev, который расположен в Лондоне. За нескромные деньги шеф-повар Ондер Сахан приготовит изысканное блюдо из японской говядины Waygu, смеси баранины и мяса коз, сморчков, французского сыра Chaumes, цветков цуккини, турецкого базилика, топинамбура, 25-летнего итальянского уксуса и оливкового масла La Vallee Des Baux.

Сахан утверждает, что на создание кулинарного шедевра его подтолкнули мысли о том, что шашлык незаслуженно приобрел негласный статус недорогой закуски для спиртного.

Самый сложный

Источник фото: личный сайт Энди Бейтса

Если вы любите, чтобы блюдо было не только вкусным, но и красивым, то звезда британских кулинарных телешоу Энди Бейтс приготовит для вас шашлык с золотом и платиной — и «всего» за 500 долларов (31 тысяча рублей). Пожарив такой шашлык перед объективом камеры, Бейтс стал мировым рекордсменом по приготовлению самого дорогого шашлыка в прямом эфире.

Блюдо было приготовлено из баранины, которая предварительно долго вымачивалась в молоке. Если вдруг захотите повторить, то обычное молоко из супермаркета не подойдет: необходимо то, которым кормят маленьких ягнят в Пиренеях. Для вкуса была добавлена масса высококачественных и, конечно, дорогих ингредиентов: сыр фета и оливковое масло прямиком из Греции, самый дорогой в мире сорт перца чили, листья кресс-салата, помидоры «бычье сердце», а также съедобные хлопья из золота и платины. Шашлык украшается мятой и йогуртовым соусом с добавлением шампанского Krug.

Блюдо императоров

Источник фото: Flickr

Если вас привлекает не самое дорогое блюдо, а самое необычное, то предлагаем переместиться в Казахстан. В местных ресторанах можно отведать шашлык из верблюжатины. На углях жарят в основном грудинку, ребра и филейную часть. Но самым «гурманской» частью животного является горб — настоящий деликатес.

Жареное мясо верблюда — традиционное блюдо для засушливых стран, к которым относится и Казахстан. До настоящего времени дошли описания пиров в Персии, на которых звездой стола становился верблюд, зажаренный целиком. А вот римский император Гелиогабал предпочитал копыта.

Опасная закуска

Верблюжатина может показаться гурманам слишком жесткой. В таком случае можно отведать мясо дельфина. Его подают в дорогих ресторанах в Японии, на Фарерских и Соломоновых островах. Но врачи предупреждают, что блюдо может быть небезопасным, поскольку за годы жизни в мясе этих млекопитающих накапливается большое количество метилртути.

Сухарики из медузы

Пожалуй, одно из самых странных блюд в мире — это шашлык из медузы. Казалось бы, что там готовить, ведь медузы на 94%состоят из воды? Но прогресс добрался и сюда.

В Китае и Японии готовить медуз дозволено только самым опытным поварам. Перед тем, как отправиться на стол к гостям, мясо должно проходить несколько разных процедур по подготовке к жарке. Поварам, чтоб приготовить медузу, приходится запастись раствором квасцов и столовой соли. Им необходимо обработать купол и щупальца. Затем в вакууме необходимо сжать медузу, это позволит устранить неприятный запах, избавиться от жидкости и вредных веществ. После этого уже можно жарить.

Блюдо получается хрустящим, с легкой морской ноткой. Стоит отметить, что от медузы в итоге останется около 5-6% от изначальной массы. Чтобы наесться, придется купить или выловить очень много медуз.

Важно уточнить, что наука знает 85 видов медуз, но пригодны в пищу из них только 12. Материал для потенциального шашлыка вылавливают в юго-восточной Азии, на севере Атлантического океана и в Мексиканском заливе. Готовить шашлык из медузы дома не стоит.

Самый необычный

Ресторатор и кулинарный блогер Хаким Ганиев рассказал «360», что однажды готовил шашлык из крокодила. Но самыми вкусными он считает сырные шашлыки. «Только их нужно жарить очень аккуратно, потому что сыр может оказаться на углях», — посоветовал кулинар.

Богатым опытом по приготовлению необычных шашлыков поделился с «360» Валерий Мальцев , президент российской Лиги шашлыка. Он посоветовал всем хотя бы раз в жизни приготовить шашлык из копченого чернослива. «Мы купили большой узбекский чернослив и закоптили на бараньем курдюке. Очень вкусно, очень по-шашлычному и, самое главное, что это было замечательным украшением стола. Это не очень дорого, но в итоге стало главным блюдом на все праздники», — вспомнил ценитель.

Самым необычным, но при этом вкусным шашлыком Мальцев назвал блюдо из «лампочек» — бараньих яичек.

Это ни с чем не сравнимый нежный вкус, необычная структура. Этим блюдом можно удивлять и мужчин, и женщин. А самое главное, что это вызывает непроходящее возбуждение за столом. А еще это красиво: ровные круглые куски мяса на шампуре выглядят очень декоративно. Гостей можно не предупреждать, потому что если делать бараньи яички в кляре, то сразу и не поймешь. Шашлык — это всегда блюдо праздника, и если в него будет добавляться дополнительный элемент доброго хулиганства, то почему нет — Валерий Мальцев.

Кроме того, президент Лиги шашлыка по роду «службы» пробовал жареное на углях мясо медведя и почти всех видов оленя, которые водятся в отечественных лесах. Мальцев призвал не бояться экспериментировать, поскольку шашлык — это «целое семейство блюд, объединенное только способом приготовления».

Валерий Мальцев согласился поделиться с читателями «360» своими главными секретами приготовления самого вкусного шашлыка.

Есть два главных секрета приготовления шашлыка. Первый: чтобы шашлык получился хорошим, надо постоянно улыбаться, когда готовишь. И второй секрет: когда из кусочков любого мяса начинает выделяться беловатый сок и запекается на поверхности, это означает, что шашлык в полуготовности. И тогда по времени можно засекать, когда его нужно снимать с огня

— Валерий Мальцев.