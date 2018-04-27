Свежие фрукты и овощи спасают от депрессии

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии обнаружили, что термически необработанные фрукты и овощи улучшают психоэмоциональное состояние и борются с депрессией

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии обнаружили, что термически необработанные фрукты и овощи улучшают психоэмоциональное состояние и борются с депрессией.

Исследователи проанализировали рацион, физическую активность, ИМТ (индекс массы тела), социально-экономический статус и другие показатели образа жизни у более 400 людей в возрасте от 18 до 25 лет. Как оказалось, те, кто употреблял больше сырых фруктов и овощей, чаще говорили о психоэмоциональной устойчивости и хорошем настроении в отличие от тех, кто предпочитал питаться термически обработанной пищей.

Хотя эксперты не смогли назвать конкретные причины связи между сырой пищей и хорошим психологическим самочувствием, они предположили, что это можно объяснить большим содержанием микроэлементов в свежих фруктах и овощах, которые легче усваиваются в отличие от их приготовленных аналогов, пишет The Independent

Кроме того, ученые полагают, что процесс приготовления и консервирования, скорее всего, приводит к уменьшению питательных веществ в продуктах, тем самым ограничивая их влияние на человеческий организм.

Исследователи также особенно выделили некоторые фрукты и овощи, которые оказывают наиболее сильное влияние на настроение. Среди фруктов такими оказались бананы, яблоки, грейпфруты, цитрусовые, ягоды и киви, а среди овощей — морковь, огурцы, темная листовая зелень, латук, сельдерей, капуста, томаты, грибы и красный лук.

Фото: Pixabay/Alexas_Fotos

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