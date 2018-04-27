4 бьюти-правила, которые помогут добиться сияния кожи без хайлайтера

Естественное сияние кожи всегда выглядит привлекательнее мерцания блесток. Мы выписали бьюти-правила, которые помогут вам его добиться (и не важно, краситесь вы каждое утро или нет).

Используйте увлажняющую умывалку

Возьмите за правило даже с утра умываться увлажняющим гелем. Это поможет хорошо очистить кожу и запустить процесс увлажнения, которое потом вы поддержите уходовыми средствами.

Фотография: Legion-Media

Не забывайте про сыворотку

Если хотите, чтобы кожа отблагодарила вас естественным сияним, питать ее нужно очень тщательно. Поскольку обычные крема действуют только на поверхности, используйте сыворотку для глубокого увлажнения.

Увлажняющий очищающий крем-гель, CeraVe

Увлажняющий гель Skin Oxygen, Biotherm

Увлажняющий энергетический крем Essential Energy, Shiseido

Увлажняющий охлаждающий гель-крем, La Mer Увлажняющий лосьон-эссенция с микросферами камелии Hydra Beauty, Chanel

Масло для лица Drop Shot, Urban Decay

Гель-сыворотка Mineral 89, Vichy

Увлажняйте кожу гелем (или кремом)

Увлажняющий крем лучше нанести после серума. Это поможет вам подпитать и верхний слой кожи, чтобы сияние стало очевиднее и усилит действие сыворотки.

Задействуйте масло для лица

Если вы ежедневно пользуетесь тональным кремом, можно слегка преобразовать его с помощью масла для лица. Добавьте капельку масла в тон и нанесите его на кожу привычным для вас способом. Финишем получится эффект сияния без очевидных мерцающих частичек и блесток.