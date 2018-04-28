Десерт «Баклажан в шоколаде»

Вам понадобится:

баклажаны — 1 кг соль крупная — 100 г яйцо куриное — 4 шт вода — 30 г мука пшеничная — 60 г масло растительное — 200 г сахар — 150 г вода — 150 г Для шоколадного соуса:

шоколад горький — 450 г сироп сахарный — 400 г ликер Стрега — 50 мл ликер Мараскино — 50 мл молоко горячее — 100 мл Способ приготовления цукатов из баклажана:снять кожу с баклажана и нарезать на тонкие полоски, промыть и сварить в сиропе на медленном огне в течении 1 часа. Должны стать мягкими, но не разваренными. Оставить остывать в сиропе.

Способ приготовления баклажанов:очищенные баклажаны нарезать вдоль слайсом толщиной 2,5-3 см, обвалять в соли, дать постоять 10 минут. Промыть слайсы баклажана от соли в холодной воде, хорошо просушит полотенцем. Затем обжарить в раскаленном масле, панировать в яйце и муке, еще раз обжарить. Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Способ приготовления шоколадного соуса:нагреть ликер и поджечь, чтобы испарился спирт. Нагреть молоко, сиром, растопить шоколад, все соединить и аккуратно перемешать до однородной массы. Использовать горячим.

Сборка десерта:на дно формы вылить ¼ часть соуса, выложить ровным слоем ½ часть жаренных баклажан и повторить процедуру. Сверху залить шоколадным соусом, дать остыть. Убрать в холодильник. Готов к употреблению через 8-12 часов.

Фото: архив ресторана