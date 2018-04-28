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5 нетрадиционных способов использования соли
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5 нетрадиционных способов использования соли 

WomanHit.ru 41 минуту назад
Фото: WomanHit.ru
Способ №1  Это идеальное средство для мытья посуды. Возьмите 1 стакан продукта и высыпьте на жирную поверхность сковороды. Соль моментально впитает в себя пригоревший жир и грязь. Сотрите всю эту гадость бумажным полотенцем, теперь ваши кастрюли и плошки станут чистыми даже при использовании холодной воды.
Способ №2  Чтобы вернуть к жизни деревянную разделочную доску, посыпьте ее солью, а затем потрите половинкой лимона. Рабочая поверхность станет как новая.
Способ №3  Пригодится обычная соль и в косметологии. Смешайте ее в пропорции один к двум с оливковым маслом. У вас получится великолепный скраб для лица.
Способ №4  Соль поможет сыру остаться свежим подольше. Разведите ее водой и смочите ткань в полученном растворе. Заверните в мокрый холст сыр, он лучше в нем сохранится.
Способ №5  Добавляйте соль при стирке постельного белья и хлопковых сорочек. Этот нехитрый способ поможет сохранить им белизну новых вещей.
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