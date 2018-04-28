5 нетрадиционных способов использования соли

Способ №1 Это идеальное средство для мытья посуды. Возьмите 1 стакан продукта и высыпьте на жирную поверхность сковороды. Соль моментально впитает в себя пригоревший жир и грязь. Сотрите всю эту гадость бумажным полотенцем, теперь ваши кастрюли и плошки станут чистыми даже при использовании холодной воды.

Способ №2 Чтобы вернуть к жизни деревянную разделочную доску, посыпьте ее солью, а затем потрите половинкой лимона. Рабочая поверхность станет как новая.

Способ №3 Пригодится обычная соль и в косметологии. Смешайте ее в пропорции один к двум с оливковым маслом. У вас получится великолепный скраб для лица.

Способ №4 Соль поможет сыру остаться свежим подольше. Разведите ее водой и смочите ткань в полученном растворе. Заверните в мокрый холст сыр, он лучше в нем сохранится.

Способ №5 Добавляйте соль при стирке постельного белья и хлопковых сорочек. Этот нехитрый способ поможет сохранить им белизну новых вещей.