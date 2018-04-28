Жгучая тайна: все, что надо знать о перце чили

СодержаниеВ чем виновата обезьянаПо образу и подобию: виды острого перцаChile ancho PoblanoCapsicum chinenseDe ArbolChile pasillaJalapenoКак выбрать и хранить продуктУдивительные свойства перца чили

Перцы чили бывают разной формы, цвета и остроты, но объединяет овощ одно качество: как только вы попробуете его, во рту разгорается настоящий пожар!

В чем виновата обезьяна

Перец чили не всегда был острым и жгучим. Перечисленные качества он приобрел в процессе эволюции. Капсаицин овощная культура начала вырабатывать для того, чтобы защитить себя от поедания млекопитающими — такими, как мы с вами. Овощу выгодно было, чтобы его семена разносились как можно дальше, произрастая в почве. Но в эти планы вмешалась обезьяна!

В то время как другие млекопитающие боялись остроты перца как огня, человекоподобная обезьяна научилась получать от него удовольствие — перечное жжение ей пришлось по вкусу. Кстати, за «пожар» во рту отвечают ванилоидные рецепторы. Это благодаря им мы чувствуем жжение, и даже боль во время и после употребления перца чили.

А вот у птиц таких рецепторов нет, поэтому они и стали идеальными разносчиками семян овощной культуры.

А вы знали?

Во время употребления перца чили у человека учащается пульс и сердечный ритм, зрачки расширяются, в организме производятся гормоны удовольствия эндорфины. Поскольку они относятся к опиатам, возникает чувство эйфории. Как раз по этой причине некоторые люди испытывают настоящую зависимость от острых блюд.

По образу и подобию: виды острого перца

Перец чили — одна из самых загадочных культур. Его родиной является тропическая Америка. Археологические находки в перуанских погребениях позволили сделать вывод, что его там культивировали задолго до того, как европейцы прибыли в Америку.

Так сложилось, что в каждой латиноамериканской стране есть свое название широкого перца чили, черного чили, маленького чили и чили-изюма. Поэтому часто возникает путаница, что именно положить в блюдо, чтобы оно приобрело желаемую пикантность и жгучесть.

Chile ancho Poblano

Это широкая разновидность перца, которая может иметь цвет от ярко-зеленого до красного. Острота — слабая или средняя, вкус — сладковатый с небольшой кислинкой либо фруктовый. В свежем виде используется в приготовлении запеченных и фаршированных блюд, а в сушеном — для добавления в пасту, соусы, сухие приправы и маринады.

А вы знали?

При покупке перца чили в первую очередь обращают внимание на его остроту, которая измеряется по шкале жгучести Сковилла. Изобрел ее американский химик Уилбур Сковилл. Каждое значение в шкале указывает на количественное содержание капсаицина. Например, для болгарского перца оно равно нулю, а для соуса Табаско — пяти тысячам единиц.

Capsicum chinense

Капсикум китайский имеет второе название — классический хабанеро. Эта разновидность перца используется в приготовлении знаменитого соуса Табаско, его же используют в приготовлении многих блюд мексиканской кухни. Если на территории Мексики турист закажет в ресторане еду с этим жгучим перцем, местные жители сразу же начнут его уважать — рассказывают очевидцы.

De Arbol

Одна из самых популярных разновидностей. Ее любят кулинары за выраженный жгучий, очень острый вкус. И в свежем, и в сушеном виде арболь используют при тушении, консервации, изготовлении соусов и приправ. В сушеном виде имеет приятный ореховый вкус.

Факт!

Отдельные разновидности перца чили насколько жгучие, что для того, чтобы получить ожог достаточно одного прикосновения. Поэтому во время их сбора, а также приготовления в пищу обязательно нужно надевать резиновые перчатки.

Если на коже из-за контакта с перцем появилось раздражение, следует промыть ее холодной водой и смазать растительным маслом — это купирует болевые ощущения. А если «пожар» разгорелся во рту, типичная ошибка — пить холодную воду. Чтобы погасить жжение, надо сделать несколько глотков молока или йогурта или перебить острый вкус кислым — например, с помощью лимона.

Chile pasilla

В свежем виде эту разновидность перца называют «чилака», а в сушеном — «пасилья». Он имеет темный изумрудно-зеленый цвет, а после высушивания становится угольно-черным. Имеет остроту от слабой до средней, вкус — фруктовый или кислый. Свежий перец кладут во вторые блюда — овощные запеканки, рагу, фаршированные овощи, а сушеный, который по вкусу напоминает изюм, используют в приготовлении соусов и приправ.

Jalapeno

Название этого перца чили происходит от местности, где он выращивается — города Халапа в штате Веракрус в Мексике. Может иметь цвет от темно-зеленого до красного. При этом больше ценятся именно зеленые плоды. Они имеют кисло-сладкий, травянистый вкус. Их используют для придания пикантности свежей сальсе, фаршированным блюдам, а также при засолке овощей. Из красных перцев готовят одну из самых популярных приправ в мексиканской кухне — чипотле.

Факт!

Самый жгучий перец чили в мире сорта «Каролинский жнец». Он был выращен в американском городе Рок-Хилл, штата Южная Каролина и в 2013-м году занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Как выбрать и хранить продукт

Свежий перец чили должен быть насыщенного яркого цвета, с твердым, едва загнутым кончиком. Если он долго пролежал на полке магазина, станет блеклым и мягким, привянет. Такой перец лучше не покупать, в блюдах он раскроется лишь частично.

А вот правильно высушенный перец чили, помимо природного вкуса, порадует особой пикантностью, которую блюдам придает, к примеру, изюм. Если вы не знаете, какой вариант выбрать, ответьте себе на вопрос — что вы любите больше — изюм или виноград, и ассоциативно выбирайте.

Учитывайте требования к сушеному перцу: он должен быть мягким, легко сгибаться, иметь аромат. Если продукция сухая и ломкая, технология приготовления нарушалась и в этом случае ее лучше не покупать.

Свежий перец можно рекомендуется хранить в герметичном контейнере или пластиковом пакете, либо в морозилке.

Чтобы блюда приобрели особую пикантность, свежий перец чили перед использованием нужно обжарить или приготовить на гриле, вкус мякоти в этом случае станет более насыщенным, ярким. А сушеный перец чили можно перемолоть в блендере и использовать для приготовления соусов и подлив.

Интересный факт!

Однажды перец чили помог индейцам одержать победу в битве с испанцами! Индейцы посыпали острым перцем тлеющие угли, из-за чего образовалась дымовая завеса, которая ослепила испанцев, лишив их способности обороняться.

Удивительные свойства перца чили

С точки зрения питательной ценности, красные перцы чили полезнее недозревших зеленых плодов, в них большее содержание витаминов А, С и группы В, а также магния, калия и железа. Но поскольку много перца чили никому не съесть, вряд ли стоит рассматривать продукт как источник витаминов. Но есть у него такие качества, которые проявляются даже при умеренном употреблении!

Многочисленные исследования доказали, что перец чили обладает обезболивающими свойствами. Его потребление может облегчить состояние при мигрени, головной боли.

Капсаицин, содержащийся в перце чили, помогает бороться с онкологическими заболеваниями, подавляя распространение раковых клеток. К такому выводу пришла Американская Ассоциация исследователей рака.

Перец чили обладает мощными противовоспалительными свойствами. Исследования, проведенные в Университете Дьюка, доказали, что он может противостоять бактерии Helicobacter pylori, которая является одной из причин возникновения язвенной болезни желудка.

Острая пища, содержащая капсаицин, способна помочь людям расстаться с лишним весом. Она стимулирует обмен веществ и дает длительное чувство сытости, сводя к минимуму внеплановые перекусы — рассказывает биотехнолог из Университета Тэгу — Йонг Юн.

Комментарий экспертаДжамиля Атабиева, диетолог-нутрициолог, акушер-гинеколог, сертифицированный психолог, чемпионка мира по карате

Перец чили считается самым острым овощем, это одна из самых популярных пряностей, особенно в странах Латинской Америки.

Волшебство этого овоща — капсаицин, невероятно полезное вещество, которое уничтожает раковые клетки, помогает лечить болевой синдром и я является отличным помощником в похудении — за счет увеличения выработки тепла организмом сжигается больше килокалорий. Помимо этого перец чили является афродизиаком.

Овощ богат витаминами А и C, группы B. В нем много минеральных веществ: марганец, цинк, калий, кальций, фосфор. А также фолиевая кислота, бета-каротин, рибофлавин, аскорбиновая кислота. Перец чили укрепляет и очищает стенки сосудов, снижает уровень холестерина и сахара в крови. Улучшает зрение, укрепляет кости, выводит токсины из кишечника, снижает артериальное давление и ускоряет обмен веществ. Активно стимулирует выработку эндорфинов, повышает настроение и является антиоксидантом. Обладает противовоспалительным и бактерицидным действием, повышает иммунитет.

Его часто используют и в медицине — это могут быть согревающие мази, пластыри; и в косметологии — антицеллюлитные кремы и маски для волос, для стимуляции их роста.

Противопоказания: гастриты, язвенная болезнь желудка. Может вызывать изжогу и увеличение аппетита. Но при этом невероятно полезный продукт, как для «внутреннего», так и для «внешнего» использования.

Комментарий экспертаАнна Сиваченко, wellness-коуч, эксперт по питанию

Перец чили — одна из самых известных специй, вызывающих, как правило, кардинально противоположные чувства у людей. Одни его страстно любят, другие предпочитают держаться от него подальше.

Сам по себе перец чили содержит много полезных элементов: витамины A, C, B6, K1, калий, медь. Однако уникальный вкус не позволит насладиться большими объемами продукта, поэтому его вклад в суточную норму витаминов и минералов совсем невелик.

За жгучий вкус и полезные свойства перца чили ответственен капсаицин. Это органическое соединение оказывает обезболивающее действие на организм человека, а также способно противостоять раку, запуская апоптоз — программируемую гибель злокачественных клеток.

Кроме того капсаицин помогает избавиться от лишнего веса, способствуя снижению аппетита и сжиганию жиров. Согласно ряду исследований, 10 граммов перца чили в день значительно повышают скорость жиросжигания, как у мужчин, так и у женщин. К сожалению, со временем вырабатывает толерантность к действию капсаицина, поэтому не стоит рассматривать его как самостоятельное средство для похудения.

Главное правило здорового питания — всему должна быть мера — работает и здесь. В больших количествах перец чили и непосредственно капсаицин вызывает сильные боли, воспаление и отеки.

Ну и, конечно, еда, обильно приправленная острым перцем, способна вызвать расстройство пищеварения, диарею и боли в животе. Так что в первую очередь осторожнее нужно быть людям с синдромом раздраженного кишечника и проблемами пищеварительной системы.

Комментарий экспертаЭмилия Викторовна Цыбикова, кандидат медицинских наук, врач клиники тибетской медицины в г. Москва

Свойства перца чили определяются двумя его качествами — это вкус и тепло. Острый перец согревает тело, увеличивает количество тепла. Поэтому, с точки зрения тибетской медицины, он полезен для двух систем организма. Первая — Бад-кан, или Слизь. Вторая — Рлунг, или Ветер. Обе эти системы имеют природу холода, при этом первая из них тяжелая, а вторая легкая.

Бад-кан отвечает за гормоны, иммунитет, соединительные ткани и жидкости организма. От нее зависят суставы, эндокринная и мочеполовая системы, обмен веществ. Рлунг отвечает за нервную систему, работу мозга, психическую деятельность, эмоциональное состояние.

Если в организме накапливается холод, это приводит к дисбалансу двух этих систем и развитию болезней. Со стороны Бад-кан — это гинекологические, опухолевые заболевания, ожирение, болезни суставов, иммунодефицитные состояния, частые и хронические болезни дыхательных путей, отеки. Красный острый перец согревает организм, препятствует накоплению холода и защищает от этих болезней системы Бад-кан.

Это значит, что употребление перца чили повышает иммунитет, служит защитой от простуд, бронхитов и других болезней дыхательных путей. Красный острый перец препятствует развитию опухолей и может использоваться как средство профилактики рака. Он ускоряет пищеварение, повышает «огненную теплоту» желудка, а значит, препятствует образованию жировых отложений — избыточному весу и ожирению.

Ожирение возникает при замедленном пищеварении и обмене веществ. Тибетская медицина относит его к болезням холода. Острый перец чили с его мощным согревающим действием служит не только профилактикой, но и средством лечения избыточного веса. Не случайно тибетские фитопрепараты, которые используются при ожирении и других болезнях Бад-кан, включают жгучий стручковый перец и имеют острый вкус.

Болезни Рлунг, которые развиваются при накоплении холода — это неврозы, депрессия, неврастения. Холод угнетает нервную систему, делает ее слабой. Острый перец чили согревает организм, поэтому он укрепляет нервную систему. Он повышает устойчивость к стрессам, улучшает психоэмоциональное состояние, помогает при душевной угнетенности, неврозах тревоги и страха.

Нельзя забывать, однако, что избыток острого перца приводит к возмущению системы Желчь. Это проявляется гневливостью, вспыльчивостью, а также кожными высыпаниями. Поэтому острый перец чили следует употреблять умеренно.

Второе качество перца чили, которое используется в тибетской медицине — жгучий вкус. С точки зрения тибетской медицины, все в мире состоит из пяти первоэлементов. В каждом из нас преобладают те или иные элементы. Этим определяется конституциональный тип человека. В России наиболее распространен смешанный тип Слизь-Ветер. Слизь состоит из элементов Вода и Земля, а Ветер из элементов Воздух и Пространство.

Жгучий вкус перца чили определяется элементами Огонь и Воздух. Поэтому он особенно полезен для Слизи. Люди этого типа — тяжелые, полные, с рыхлым телом, медлительные, склонные к лени. У них холодная, белая кожа, они часто страдают одышкой, отеками, лишним весом или ожирением, аллергией, астмой, подвержены болезням суставов. Острый перец чили помогает таким людям повысить жизненный тонус, дает прилив энергии, повышает активность и служит средством профилактики многих заболеваний. Употребление красного острого перца для таких людей — часть правильного питания и здорового образа жизни.

Не менее полезен перец чили для людей смешанного типа Слизь-Ветер. Для конституционального типа Ветер острый перец в целом полезен, так как его жгучий вкус содержит элемент Огонь, который согревает холодный Воздух. Но людям впечатлительным, легковозбудимым, беспокойным, подвижным, с сухим, миниатюрным или долговязым телом, болтливым, склонным к резким переменам настроения, следует употреблять его умеренно. В противном случае это вызовет избыток элемента Воздух, что приведет к расстройству нервной системы — неуправляемой эмоциональности, хаотичности мышления.

Для пожилых людей красный острый перец — одно из лучших средств для продления жизни и активного возраста, сохранения сил и бодрости, защита от болезней и истощения. Тибетская медицина рекомендует употреблять его с топленым маслом и чесноком. Смесь трех этих компонентов упоминается в медицинском каноне «Чжуд-Ши», написанном в XII веке.

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