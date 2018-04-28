Хабаровские курильщики страдают весной больше всех

Весной вся природа оживает и просыпается после холодной зимы. Однако именно в это время мы больше всего ощущаем недомогание, усталость, больше утомляемся. С чем это связано? Просто мы использовали все накопленные витамины, а новыми свой организм не снабдили.

О том, как войти в весну с хорошим настроением и состоянием здоровья рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» врач-терапевт краевого диагностического центра «Вивея» Людмила Исаенко.

Ешьте с хлебом

Питание очень сильно влияет на состояние нашего организма, а рацион, в свою очередь, должен меняться в зависимости от сезона — об этом постоянно говорят врачи. Весеннее питание призвано, прежде всего, компенсировать гиповитаминоз (недостаток витаминов в организме), который накопился за зиму. Откуда он и где взять витамины весной? Зимой, как правило, мы реже употребляем свежие овощи и фрукты. Во-первых, их становится меньше на прилавках, во-вторых, их качество не всегда высокое, ну и в-третьих, на них растут цены. И даже если употребление овощей и фруктов в зимний период не сокращается, то к весне наш организм всё равно страдает от недостатка витаминов.

Причина в том, что все овощи и фрукты, пережившие зимний период, даже при правильном хранении, теряют много витаминов. Например, картофель и свёкла на протяжении зимы лишаются всех своих витаминов, капуста теряет около 80%, в моркови содержание витамина С падает в 18 раз. Так появляются проблемы с иммунитетом, «серый» цвет лица и сонливость.

«Мы живём на Дальнем Востоке, где, к сожалению, в принципе потребление пищи, которая содержит большое количество витаминов — вообще ограничено. Поэтому естественно, что к весеннему периоду дисбаланс накапливается в организме, достигает своего пика, и мы начинаем это чувствовать», — отметила Людмила Исаенко.

По словам врача, наиболее характерными «дефицитными» витаминами для территории Хабаровского края являются три группы. Во-первых, это витамин С. Считается, что 100% населения территории Дальнего Востока страдают от его дефицита, а особенно курильщики. На втором месте по гиповитаминозу — витамины группы B, а на третьем — групп А, Е и D.

Из каких продуктов можно получить необходимые элементы? Витамин С в большом количестве содержится в петрушке, шиповнике, облепихе, цитрусовых, цветной капусте и брокколи, смородине. Аскорбиновая кислота — отменный стимулятор работы иммунной системы. Кроме того, витамин С способствует уменьшению уровня холестерина в крови и восстанавливает нервную систему. Витамин А в большом количестве содержится во фруктах и овощах оранжевого, тёмно-зелёного и жёлтого цветов, а также в печени птицы и рыбы, молоке, сырах. Этот элемент благотворно влияет на зрение, поддерживает работу иммунной и эндокринной систем. Витаминами группы В богаты злаки и мясо. Вегетарианцам придётся подыскать достойную замену мясным продуктам для получения этих элементов, так как именно они влияют на обмен веществ в организме, нервную и эндокринную системы.

Основным доступным источником витамина D, который способствует усвоению в нужном количестве кальция и магния в организме, является солнце. Принятие солнечной ванны стимулирует организм самому вырабатывать этот элемент. Также для восполнения запасов этого витамина нужно кушать больше жирной рыбы и сыров, а также пить молоко. Витамином Е богаты бобовые и крупы, оливковое, кукурузное и соевое масла. Он является антиоксидантом — работает на восстановление клеток организма, стимулирует действие иммунной системы.

«Во всех рекомендациях написано, что когда вы в весенний промежуток времени чувствуете слабость, быструю утомляемость, вы должны пересмотреть свой рацион. Те люди, которые могут себе позволить, лучше, конечно, употреблять витамины из тех естественных продуктов, где они находятся. А это свежие овощи, правильного хранения или быстрой заморозки. Нельзя их замораживать и размораживать. Тоже самое касается и фруктов», — добавила врач.

Особое внимание Людмила Исаенко обратила на злаки, которые являются главными поставщиками витаминов группы В и Е. Для нашего региона наиболее характерны — гречка, перловка, нешлифованный рис — их просто необходимо употреблять. Кроме того, обязательной частью рациона является хлеб.

«Лучше использовать зерновой, с добавлением злаков. Потому что в их шелухе находятся витамины, а в зародыше — большое количество микроэлементов. Так, белый хлеб лишён всего, он обеднён. Поэтому лучше выбирать другие сорта. К примеру, ржаной хлеб. Но не все могут переносить данный вид в силу особенностей организма. Для большинства идеально подойдут серые виды с добавлением злаков. Хлеб нужно обязательно употреблять в пищу. Не стоит бояться этого мучного изделия, ведь оно не даёт прибавку в весе, а наоборот улучшает работу кишечника, желчевыводящих путей, абсорбирует на себе избыточные шлаки. А вот белый хлеб, всякого рода печенье с добавлением маргарина, белые пушистые булки — это даёт и прибавку веса и не несёт никакой пользы», — отметила специалист.

Комплексный подход

Каждый витамин выполняет свою функцию и наиболее важный элемент выделить просто не получится, поэтому питание должно быть сбалансированным. Кроме того, никто не отменял добавление в пищу на весенний период витаминных комплексов. Их существует огромное количество.

Разные группы населения нуждаются в определённом рационе, который подбирается в зависимости от состояния здоровья, возраста, половой принадлежности:

Взрослым мужчинам требуется питательная высококалорийная диета, богатая белками и витаминами В12, В2, В6, необходимые для строительства мышечной ткани.

Для женщин самыми важными являются «витамины красоты» — В, А, Е, С, которые оказывают положительное действие на состояние волос, кожи, ногтей, предупреждают старение.

У беременных женщин и кормящих мам часто возникает дефицит кальция и железа, которые при большом их расходе не восполняются при обычном питании. Поэтому к их рациону дополнительно подключают богатые этими элементами продукты или витаминные комплексы.

Для детей и подростков необходимы витамины А, С, витамины группы В и кальций, которые выступают строительными материалами для растущего организма.

Спортсмены нуждаются в первую очередь в витаминах группы В, а также С, которые помогают восстановить организм после тяжёлых физических нагрузок.

Пожилым людям нужны природные антиоксиданты (витамины Е, С, А), а также кальций и витамин D, укрепляющие костную ткань.

Врачи в качестве профилактики рекомендуют добавлять в пищу на весенний промежуток времени именно витаминные комплексы на 1-2 месяца. Людмила Исаенко отмечает, что «нельзя витамины съесть впрок — нужно их употреблять каждый день. Если сегодня вы их съели, а потом неделю ничего не принимаете, то смысла в этом нет». По мнению специалистов, если же выбирать между продуктами и витаминами в таблетках, то выигрывают безусловно — продукты, а различные комплексы можно просто использовать дополнительно. Симптомами лёгкой степени недостатка витаминов являются:

раздражительность, быстрая утомляемость, депрессии;

сухость кожи, потеря её тонуса, появление воспаления и раздражения кожных покровов;

долго не проходящие трещинки в уголках губ;

ломкость и выпадение волос;

снижение иммунитета, подверженность простуде и вирусным инфекциям.