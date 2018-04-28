Омлет с овощами и зеленью

Сытный белковый завтрак-самое правильное начало дня! Готовим вместе с «Домашний Очаг».

Ингредиенты

Красный сладкий перец 3 шт.

луковица 1 шт спелые томаты 3 шт.

растительное масло 2 ст.л брынза 200 г яйца 2 шт.

петрушка 1 пучок

Способ приготовления

Вначале нужно почистить и вымыть перец, затем выложить его на решетку и запечь в духовке, разогретой до 180 °С, до мягкости.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Далее, готовый перец очистить от кожицы и нарезать кубиками или соломкой.

Чистим лук, нарезаем полукольцами. Томаты вымыть, и тоже нарезать мелкими кубиками.

Подогреть слегка сковороду, разогреть растительное масло, обжарить лук до легкого золотистого оттенка.

После этого бросаем помидоры и тушим на среднем огне около 5 минут.

Теперь трем нашу брынзу на крупной терке, и бросаем в сковороду с овощами. Добавляем в сковороду печеный перец и перемешиваем.

В отдельной посудине взбиваем 2 яйца, и заливаем ими овощную смесь. Готовим омлет на среднем огне до готовности, примерно 5-10 минут.

Теперь осталось добавить зелень. Петрушку вымыть, стряхнуть воду, мелко нарубить, и посыпать уже готовый омлет с овощами.

Приятного аппетита!