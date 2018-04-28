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Омлет с овощами и зеленью
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Омлет с овощами и зеленью 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сытный белковый завтрак-самое правильное начало дня! Готовим вместе с «Домашний Очаг».
Ингредиенты
Красный сладкий перец 3 шт.
луковица 1 шт  спелые томаты 3 шт.
растительное масло 2 ст.л  брынза 200 г  яйца 2 шт.
петрушка 1 пучок
Способ приготовления
Вначале нужно почистить и вымыть перец, затем выложить его на решетку и запечь в духовке, разогретой до 180 °С, до мягкости.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Далее, готовый перец очистить от кожицы и нарезать кубиками или соломкой.
Чистим лук, нарезаем полукольцами. Томаты вымыть, и тоже нарезать мелкими кубиками.
Подогреть слегка сковороду, разогреть растительное масло, обжарить лук до легкого золотистого оттенка.
После этого бросаем помидоры и тушим на среднем огне около 5 минут.
Теперь трем нашу брынзу на крупной терке, и бросаем в сковороду с овощами. Добавляем в сковороду печеный перец и перемешиваем.
В отдельной посудине взбиваем 2 яйца, и заливаем ими овощную смесь. Готовим омлет на среднем огне до готовности, примерно 5-10 минут.
Теперь осталось добавить зелень. Петрушку вымыть, стряхнуть воду, мелко нарубить, и посыпать уже готовый омлет с овощами.
Приятного аппетита!
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