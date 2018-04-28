Пусть жизнь у односельчан будет такой же яркой, как красный перец

Наньчан, 27 апреля / Синьхуа / — Цзоу Даин родилась в 1953 году в отдаленной горной деревне поселка Шанфу уезда Фэнсинь провинции Цзянси /Восточный Китай/. В начале 1990-х годов, работая в общинном жилищном комитете, она часто угощала соседей острым перечным соусом и соленьями собственного приготовления.

Когда кто-нибудь из односельчан уезжал на заработки, он всегда брал с собой соус Цзоу Даин. Если перечный соус пользуется такой популярностью, почему бы его не превратить из подарка в товар? В 2013 году, выйдя на пенсию, Цзоу Даин с помощью профессионалов зарегистрировала свою торговую марку и открыла в поселке пищевую компанию «Даин».

Уникальный вкус и отменное качество обеспечили перечному соусу, соевому сыру и другим выпускаемым компанией приправам невероятный спрос, и в 2017 году годовой объем продаж превысил 1 млн бутылок. «Разбогатев, не забывай о земляках». Цзоу Даин основала кооператив по выращиванию красного перца и предоставила бедным крестьянским дворам бесплатную рассаду.

"У наших деревень начинается пора процветания. Мне надо как следует организовать работу кооператива и пищефабрики, чтобы жизнь у односельчан стала такой же яркой, как красный перец", — говорит Цзоу Даин.

Наньчан, 27 апреля /Синьхуа/ — Цзоу Даин родилась в 1953 году в отдаленной горной деревне поселка Шанфу уезда Фэнсинь провинции Цзянси /Восточный Китай/. В начале 1990-х годов, работая в общинном жилищном комитете, она часто угощала соседей острым перечным соусом и соленьями собственного приготовления.

Когда кто-нибудь из односельчан уезжал на заработки, он всегда брал с собой соус Цзоу Даин. Если перечный соус пользуется такой популярностью, почему бы его не превратить из подарка в товар? В 2013 году, выйдя на пенсию, Цзоу Даин с помощью профессионалов зарегистрировала свою торговую марку и открыла в поселке пищевую компанию «Даин».

Уникальный вкус и отменное качество обеспечили перечному соусу, соевому сыру и другим выпускаемым компанией приправам невероятный спрос, и в 2017 году годовой объем продаж превысил 1 млн бутылок. «Разбогатев, не забывай о земляках». Цзоу Даин основала кооператив по выращиванию красного перца и предоставила бедным крестьянским дворам бесплатную рассаду.

"У наших деревень начинается пора процветания. Мне надо как следует организовать работу кооператива и пищефабрики, чтобы жизнь у односельчан стала такой же яркой, как красный перец", — говорит Цзоу Даин.

Наньчан, 27 апреля /Синьхуа/ — Цзоу Даин родилась в 1953 году в отдаленной горной деревне поселка Шанфу уезда Фэнсинь провинции Цзянси /Восточный Китай/. В начале 1990-х годов, работая в общинном жилищном комитете, она часто угощала соседей острым перечным соусом и соленьями собственного приготовления.

Когда кто-нибудь из односельчан уезжал на заработки, он всегда брал с собой соус Цзоу Даин. Если перечный соус пользуется такой популярностью, почему бы его не превратить из подарка в товар? В 2013 году, выйдя на пенсию, Цзоу Даин с помощью профессионалов зарегистрировала свою торговую марку и открыла в поселке пищевую компанию «Даин».

Уникальный вкус и отменное качество обеспечили перечному соусу, соевому сыру и другим выпускаемым компанией приправам невероятный спрос, и в 2017 году годовой объем продаж превысил 1 млн бутылок. «Разбогатев, не забывай о земляках». Цзоу Даин основала кооператив по выращиванию красного перца и предоставила бедным крестьянским дворам бесплатную рассаду.

"У наших деревень начинается пора процветания. Мне надо как следует организовать работу кооператива и пищефабрики, чтобы жизнь у односельчан стала такой же яркой, как красный перец", — говорит Цзоу Даин.

Наньчан, 27 апреля /Синьхуа/ — Цзоу Даин родилась в 1953 году в отдаленной горной деревне поселка Шанфу уезда Фэнсинь провинции Цзянси /Восточный Китай/. В начале 1990-х годов, работая в общинном жилищном комитете, она часто угощала соседей острым перечным соусом и соленьями собственного приготовления.

Когда кто-нибудь из односельчан уезжал на заработки, он всегда брал с собой соус Цзоу Даин. Если перечный соус пользуется такой популярностью, почему бы его не превратить из подарка в товар? В 2013 году, выйдя на пенсию, Цзоу Даин с помощью профессионалов зарегистрировала свою торговую марку и открыла в поселке пищевую компанию «Даин».

Уникальный вкус и отменное качество обеспечили перечному соусу, соевому сыру и другим выпускаемым компанией приправам невероятный спрос, и в 2017 году годовой объем продаж превысил 1 млн бутылок. «Разбогатев, не забывай о земляках». Цзоу Даин основала кооператив по выращиванию красного перца и предоставила бедным крестьянским дворам бесплатную рассаду.

"У наших деревень начинается пора процветания. Мне надо как следует организовать работу кооператива и пищефабрики, чтобы жизнь у односельчан стала такой же яркой, как красный перец", — говорит Цзоу Даин.

Наньчан, 27 апреля /Синьхуа/ — Цзоу Даин родилась в 1953 году в отдаленной горной деревне поселка Шанфу уезда Фэнсинь провинции Цзянси /Восточный Китай/. В начале 1990-х годов, работая в общинном жилищном комитете, она часто угощала соседей острым перечным соусом и соленьями собственного приготовления.

Когда кто-нибудь из односельчан уезжал на заработки, он всегда брал с собой соус Цзоу Даин. Если перечный соус пользуется такой популярностью, почему бы его не превратить из подарка в товар? В 2013 году, выйдя на пенсию, Цзоу Даин с помощью профессионалов зарегистрировала свою торговую марку и открыла в поселке пищевую компанию «Даин».

Уникальный вкус и отменное качество обеспечили перечному соусу, соевому сыру и другим выпускаемым компанией приправам невероятный спрос, и в 2017 году годовой объем продаж превысил 1 млн бутылок. «Разбогатев, не забывай о земляках». Цзоу Даин основала кооператив по выращиванию красного перца и предоставила бедным крестьянским дворам бесплатную рассаду.

"У наших деревень начинается пора процветания. Мне надо как следует организовать работу кооператива и пищефабрики, чтобы жизнь у односельчан стала такой же яркой, как красный перец", — говорит Цзоу Даин.

Наньчан, 27 апреля /Синьхуа/ — Цзоу Даин родилась в 1953 году в отдаленной горной деревне поселка Шанфу уезда Фэнсинь провинции Цзянси /Восточный Китай/. В начале 1990-х годов, работая в общинном жилищном комитете, она часто угощала соседей острым перечным соусом и соленьями собственного приготовления.

Когда кто-нибудь из односельчан уезжал на заработки, он всегда брал с собой соус Цзоу Даин. Если перечный соус пользуется такой популярностью, почему бы его не превратить из подарка в товар? В 2013 году, выйдя на пенсию, Цзоу Даин с помощью профессионалов зарегистрировала свою торговую марку и открыла в поселке пищевую компанию «Даин».

Уникальный вкус и отменное качество обеспечили перечному соусу, соевому сыру и другим выпускаемым компанией приправам невероятный спрос, и в 2017 году годовой объем продаж превысил 1 млн бутылок. «Разбогатев, не забывай о земляках». Цзоу Даин основала кооператив по выращиванию красного перца и предоставила бедным крестьянским дворам бесплатную рассаду.

"У наших деревень начинается пора процветания. Мне надо как следует организовать работу кооператива и пищефабрики, чтобы жизнь у односельчан стала такой же яркой, как красный перец", — говорит Цзоу Даин.

Наньчан, 27 апреля /Синьхуа/ — Цзоу Даин родилась в 1953 году в отдаленной горной деревне поселка Шанфу уезда Фэнсинь провинции Цзянси /Восточный Китай/. В начале 1990-х годов, работая в общинном жилищном комитете, она часто угощала соседей острым перечным соусом и соленьями собственного приготовления.

Когда кто-нибудь из односельчан уезжал на заработки, он всегда брал с собой соус Цзоу Даин. Если перечный соус пользуется такой популярностью, почему бы его не превратить из подарка в товар? В 2013 году, выйдя на пенсию, Цзоу Даин с помощью профессионалов зарегистрировала свою торговую марку и открыла в поселке пищевую компанию «Даин».

Уникальный вкус и отменное качество обеспечили перечному соусу, соевому сыру и другим выпускаемым компанией приправам невероятный спрос, и в 2017 году годовой объем продаж превысил 1 млн бутылок. «Разбогатев, не забывай о земляках». Цзоу Даин основала кооператив по выращиванию красного перца и предоставила бедным крестьянским дворам бесплатную рассаду.

"У наших деревень начинается пора процветания. Мне надо как следует организовать работу кооператива и пищефабрики, чтобы жизнь у односельчан стала такой же яркой, как красный перец", — говорит Цзоу Даин.

Наньчан, 27 апреля /Синьхуа/ — Цзоу Даин родилась в 1953 году в отдаленной горной деревне поселка Шанфу уезда Фэнсинь провинции Цзянси /Восточный Китай/. В начале 1990-х годов, работая в общинном жилищном комитете, она часто угощала соседей острым перечным соусом и соленьями собственного приготовления.

Когда кто-нибудь из односельчан уезжал на заработки, он всегда брал с собой соус Цзоу Даин. Если перечный соус пользуется такой популярностью, почему бы его не превратить из подарка в товар? В 2013 году, выйдя на пенсию, Цзоу Даин с помощью профессионалов зарегистрировала свою торговую марку и открыла в поселке пищевую компанию «Даин».

Уникальный вкус и отменное качество обеспечили перечному соусу, соевому сыру и другим выпускаемым компанией приправам невероятный спрос, и в 2017 году годовой объем продаж превысил 1 млн бутылок. «Разбогатев, не забывай о земляках». Цзоу Даин основала кооператив по выращиванию красного перца и предоставила бедным крестьянским дворам бесплатную рассаду.

"У наших деревень начинается пора процветания. Мне надо как следует организовать работу кооператива и пищефабрики, чтобы жизнь у односельчан стала такой же яркой, как красный перец", — говорит Цзоу Даин.

Наньчан, 27 апреля /Синьхуа/ — Цзоу Даин родилась в 1953 году в отдаленной горной деревне поселка Шанфу уезда Фэнсинь провинции Цзянси /Восточный Китай/. В начале 1990-х годов, работая в общинном жилищном комитете, она часто угощала соседей острым перечным соусом и соленьями собственного приготовления.

Когда кто-нибудь из односельчан уезжал на заработки, он всегда брал с собой соус Цзоу Даин. Если перечный соус пользуется такой популярностью, почему бы его не превратить из подарка в товар? В 2013 году, выйдя на пенсию, Цзоу Даин с помощью профессионалов зарегистрировала свою торговую марку и открыла в поселке пищевую компанию «Даин».

Уникальный вкус и отменное качество обеспечили перечному соусу, соевому сыру и другим выпускаемым компанией приправам невероятный спрос, и в 2017 году годовой объем продаж превысил 1 млн бутылок. «Разбогатев, не забывай о земляках». Цзоу Даин основала кооператив по выращиванию красного перца и предоставила бедным крестьянским дворам бесплатную рассаду.

"У наших деревень начинается пора процветания. Мне надо как следует организовать работу кооператива и пищефабрики, чтобы жизнь у односельчан стала такой же яркой, как красный перец", — говорит Цзоу Даин.

Наньчан, 27 апреля /Синьхуа/ — Цзоу Даин родилась в 1953 году в отдаленной горной деревне поселка Шанфу уезда Фэнсинь провинции Цзянси /Восточный Китай/. В начале 1990-х годов, работая в общинном жилищном комитете, она часто угощала соседей острым перечным соусом и соленьями собственного приготовления.

Когда кто-нибудь из односельчан уезжал на заработки, он всегда брал с собой соус Цзоу Даин. Если перечный соус пользуется такой популярностью, почему бы его не превратить из подарка в товар? В 2013 году, выйдя на пенсию, Цзоу Даин с помощью профессионалов зарегистрировала свою торговую марку и открыла в поселке пищевую компанию «Даин».

Уникальный вкус и отменное качество обеспечили перечному соусу, соевому сыру и другим выпускаемым компанией приправам невероятный спрос, и в 2017 году годовой объем продаж превысил 1 млн бутылок. «Разбогатев, не забывай о земляках». Цзоу Даин основала кооператив по выращиванию красного перца и предоставила бедным крестьянским дворам бесплатную рассаду.

"У наших деревень начинается пора процветания. Мне надо как следует организовать работу кооператива и пищефабрики, чтобы жизнь у односельчан стала такой же яркой, как красный перец", — говорит Цзоу Даин.

Наньчан, 27 апреля /Синьхуа/ — Цзоу Даин родилась в 1953 году в отдаленной горной деревне поселка Шанфу уезда Фэнсинь провинции Цзянси /Восточный Китай/. В начале 1990-х годов, работая в общинном жилищном комитете, она часто угощала соседей острым перечным соусом и соленьями собственного приготовления.

Когда кто-нибудь из односельчан уезжал на заработки, он всегда брал с собой соус Цзоу Даин. Если перечный соус пользуется такой популярностью, почему бы его не превратить из подарка в товар? В 2013 году, выйдя на пенсию, Цзоу Даин с помощью профессионалов зарегистрировала свою торговую марку и открыла в поселке пищевую компанию «Даин».

Уникальный вкус и отменное качество обеспечили перечному соусу, соевому сыру и другим выпускаемым компанией приправам невероятный спрос, и в 2017 году годовой объем продаж превысил 1 млн бутылок. «Разбогатев, не забывай о земляках». Цзоу Даин основала кооператив по выращиванию красного перца и предоставила бедным крестьянским дворам бесплатную рассаду.

"У наших деревень начинается пора процветания. Мне надо как следует организовать работу кооператива и пищефабрики, чтобы жизнь у односельчан стала такой же яркой, как красный перец", — говорит Цзоу Даин.