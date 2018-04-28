Пирог со шпинатом

Рецепт греческого пирога с зеленью.

Ингредиенты

Сыр фета 400 г шпинат замороженный 250 г масло оливковое 2 столовые ложки

лук репчатый крупный 1 луковица

лук зеленый 1 пучок

петрушка свежая нарезанная 1 пучок

укроп 1 пучок

орех мускатный 0,25 чайной ложки

тесто слоеное готовое 400 г масло сливочное 50 г Способ приготовления

1. Очистите лук и нарежьте кубиками. Зелень вымойте, обсушите и измельчите.

Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая

2. Если фета хранилась в рассоле, дайте ему стечь.

3. Замороженный шпинат опустите в кипящую подсоленную воду на 2-3 минуты. Отбросьте на дуршлаг, дайте стечь воде.

4. Смажьте 1 чайной ложкой сливочного масла круглую форму для выпечки. Оставшееся масло растопите.

5. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте на ней тесто. Вырежьте из него круг большего, чем форма, диаметра, а другой — по размеру формы.

6. Круг с большим диаметром положите в форму так, чтобы были закрыты дно и стенки. Сбрызните его растопленным маслом. Выложите начинку.

7. Разогрейте духовку до 180°С. Накройте пирог вторым кругом из теста, защипивая края. Лишнее тесто отрежьте. Смажьте пирог сливочным маслом.

8. Выпекайте 45 минут до образования хрустящей корочки.