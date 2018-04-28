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Пирог со шпинатом
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Пирог со шпинатом 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
Рецепт греческого пирога с зеленью.
Ингредиенты
Сыр фета 400 г  шпинат замороженный 250 г  масло оливковое 2 столовые ложки
лук репчатый крупный 1 луковица
лук зеленый 1 пучок
петрушка свежая нарезанная 1 пучок
укроп 1 пучок
орех мускатный 0,25 чайной ложки
тесто слоеное готовое 400 г  масло сливочное 50 г  Способ приготовления
1. Очистите лук и нарежьте кубиками. Зелень вымойте, обсушите и измельчите.
Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняГреческая
2. Если фета хранилась в рассоле, дайте ему стечь.
3. Замороженный шпинат опустите в кипящую подсоленную воду на 2-3 минуты. Отбросьте на дуршлаг, дайте стечь воде.
4. Смажьте 1 чайной ложкой сливочного масла круглую форму для выпечки. Оставшееся масло растопите.
5. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте на ней тесто. Вырежьте из него круг большего, чем форма, диаметра, а другой — по размеру формы.
6. Круг с большим диаметром положите в форму так, чтобы были закрыты дно и стенки. Сбрызните его растопленным маслом. Выложите начинку.
7. Разогрейте духовку до 180°С. Накройте пирог вторым кругом из теста, защипивая края. Лишнее тесто отрежьте. Смажьте пирог сливочным маслом.
8. Выпекайте 45 минут до образования хрустящей корочки.
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