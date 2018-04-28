Обратная сторона сыроедения: 10 фактов, которые заставят вас задуматься

Мода на здоровый образ жизни и правильное питание продолжает набирать популярность. Все больше людей переходят на сыроедение: кто-то хочет таким образом укрепить свое здоровье, кто-то похудеть, а есть и те, кто хочет достичь внутренней гармонии.

Конечно, отрицать пользу живого питания никто не станет. Однако не все так безоблачно и радужно, как может показаться на первый взгляд. Сегодня мы расскажем информацию о минусах сыроедения.

Сыроедам, особенно начинающим, постоянно хочется есть. Легкость в животе, это хорошо, но голод тоже дает о себе знать. От сырой еды нет того же чувства насыщения, что и при обычном рационе питания.

Растительная пища считается низкокалорийной, поэтому наесться парочкой фруктов или овощей у вас не получится. Есть нужно будет постоянно, и порой довольно много пищи. А выделить на это время в течение дня не всегда получается, поэтому придется терпеть чувство голода и подстраиваться под обстоятельства.

Многие люди при переходе на живую пищу чувствуют значительный упадок сил и сонливость. Такое поведение организма можно объяснить обычным недоеданием. Если вы с детства питались вареной пищей с высоким содержанием жиров, то при поедании растительной пищи вряд ли сможете получить те же калории.

По привычке вы будете есть все те же объемы пищи, но уже низкокалорийной. В результате вполне естественно вы будете чувствовать повышенную сонливость и слабость в теле.

На начальном этапе перехода на живую пищу многие сыроеды срываются. Устоять перед ароматом и аппетитным видом обычной пищи удается немногим. Наша память в этом плане очень сильна, да и в условиях соблазнов и постоянного недоедания противостоять эмоциям бывает сложно.

Когда вы переходите на сыроедение, происходит перестройка всего организма. Нередко это приводит к плохому самочувствию, обострению старых заболеваний и перепадам настроения. Эмоциональная нестабильность может стать серьезной проблемой в общении с окружающими.

Ваши частые срывы, вспышки ярости и необоснованной агрессии приведут к конфликтам на работе и в личной жизни. В итоге это может помешать вашей карьере и разрушить нормальную атмосферу в семье.

Еще одним неоспоримым минусом сыроедения считается скудный рацион и небольшое количество блюд. Когда вокруг так много красивой и ароматной выпечки, жареных блюд и супов, есть растительную пищу становится скучным занятием. Да и смотреть, как люди с аппетитом поедают вкусности, которые вы тоже раньше любили, — зрелище не из приятных.

С приходом зимы многие сыроеды оказываются в тупиковой ситуации. В этот период они просто не знают, чем питаться. Овощи и фрукты в магазинах часто бывают несвежими или просто невкусными. Да и с точки зрения финансов в зимний период сыроедение очень затратно.

Чтобы хоть как-то справиться с этими проблемами, вам нужно будет с лета заниматься заготовками. Придется наполнять кладовую овощами и фруктами, а морозильную камеру — ягодами.

Организму любого человека необходимо сбалансированное питание. А считаться таким оно может, только если организм получает все необходимые микроэлементы и витамины. При переходе на растительную пищу вы рискуете недополучить очень важные белки и витамины В12 и В2, которые содержатся в продуктах животного происхождения. Кроме того, в животной пище содержится не совсем тот витамин А: его нехватка в организме, может привести к ухудшению состояния кожи, волос и ногтей.

В некоторых сырых овощах и зелени содержатся кислоты и яды. Всем нам известные щавель и шпинат, например, в огромном количестве содержат кислоты. Если слишком часто есть эти продукты, организм постепенно перестает усваивать кальций. В итоге у сыроеда запросто могут образоваться камни в почках.

Некоторые люди при сыроедении, помимо растительной пищи, едят также сырое мясо и рыбу. Даже ребенку понятно, что сырое мясо без термической обработки может передать организму множество бактерий и паразитов. Тем самым люди очень рискуют своим здоровьем. К примеру, некоторые виды паразитов при попадании в пищевую систему могут стать причиной развития заболеваний печени.

Многие сыроеды сталкиваются с непониманием окружающих. Как минимум это выливается в осуждающие взгляды, а как максимум перерастает в конфликты и ссоры. Друзья, коллеги и родственники буквально в каждом разговоре будут стараться переубедить вас и настроить на «правильный» путь. Вы действительно готовы к этому?