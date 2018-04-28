Чем правильно закусывать вина: 10 идеальных сочетаний

Можно ли устроить себе классное гастрономическое путешествие, не выходя из квартиры? Да, и это не так уж сложно. Отправляйтесь в Испанию, приготовив на ужин острые морские гребешки и подав их в паре с Вердехо. А может, хотите во Францию? Тогда отлично подойдет Кот-дю-Рон в сочетании с куриными голенями под соусом барбекю. Давно мечтаете о Греции? Готовьте мясо с тмином и приготовьте бутылочку Синомавро.

А если поговорить о закусках для вин в целом? Рассказываем обо всем по порядку.

Вина игристые (например, Ламбурско, Кава, Зект, Шампанское, Асти) идеально сочетаются с соленым: икра, анчоусы, суши, рыба, мясо птицы, картошка фри.

Белые вина полнотелые (Вионье, Шардоне, Семильон) — мягкий сыр, овощи, грибы, орехи, пряная рыба, курица, индейка, свинина.

Белые ароматные вина (например, Рислинг, Мускат белый, Шенен блан) — свинина, бекон, курица, жареные овощи, мягкий сыр.

Белые сухие вина (Токай, Мускат, Алиготе, Пино-гри) — овощи, салаты, курица и рыба.

Красные вина средней плотности (Каберне-фран, Гренаш, Мерло, Барбера) — все жареные блюда итальянской и испанской кухни.

Розовые вина (например, Мерло розе, Пино-нуар розе) — индийская, марокканская, средиземноморская кухня.

Красные насыщенные вина (Бордо, Шираз, Мальбек, Неббиоло) — практически все мясные блюда.

Красные легкие вина (Гаме, Пино нуар) — паста, сыр, хлеб, пицца, курица, утка, индейка.

Вина десертные (Мадера, Марсала, Черри, Портвейн) — фрукты, десерты, мягкий сыр.

Есть еще пять универсальных продуктов, которые могут подойти к самым разным винам, — это горький шоколад, ягоды (клубника, малина, черника и ежевика), кешью или фисташки, виноград и, конечно же, сыр. Кроме того, список могут пополнить практически все итальянские блюда, а возглавит его один из самых известных салатов родом из Италии — капрезе.

Это общие рекомендации, но не обойдемся и без конкретики, ведь тонкий вкус и аромат того или иного вина поистине уникален. Мы подобрали для вас 10 идеальных сочетаний различных вин с порой очень неочевидными блюдами. Когда-нибудь подавали шампанское в паре с лапшой удон? Тогда нам есть, чем вас удивить.

Практически все блюда, приготовленные с грибами (трюфели как всегда в особом почете), отлично сочетаются с такими красными винами, как Пино Нуар и Дольчетто, — легкими, но в то же время полными вкуса.

Большинство сухих игристых вин — таких, как шампанское Брют и испанская Кава, имеют слабый оттенок сладости. Это делает их сочетание с солеными продуктами тоньше и изысканнее. Подайте шампанское, например, с хрустящей лапшой удон. Будете приятно удивлены.

Шелковистые белые — например, Шардоне из Калифорнии, Чили или Австралии — восхитительны с рыбой. В этом случае отлично подойдут лосось и любые морепродукты c густыми соусами.

Калифорнийские каберне потрясающе сочетаются со стейками и отбивными. Не забудьте добавить к блюдам немного лука и измельченных трав.

Острые морские гребешки с салатом из грейпфрута и рукколы вопреки ожиданиям не будут подавлять Совиньон Блан, Винью-верде из Португалии или Вердехо из Испании, а напротив, подчеркнут их вкус.

Легкие блюда из морепродуктов (например, тарталетки с морепродуктами) приобретут больше вкуса в сочетании с такими же деликатными белыми винами, как Пино Гриджио, Арнеис из Италии или Шабли из Франции.

Мальбек, Шираз и Кот-дю-Рон — сильные и смелые вина. Настолько, что их благородный вкус не перебить даже соусом барбекю. Так что смело подавайте эти вина, например, с куриными голенями, щедро приправленными этим соусом.

Умеренно сладкие игристые вина — такие, как Москато д'Асти и Асти спуманте, помогут подчеркнуть фруктовые десерты. Попробуйте их, например, с итальянской кростатой — открытым пирогом с фруктами. Начать советуем с медовой кростаты с инжиром.

Когда мясо приготовлено с сильными приправами типа тмина, ищите красное вино с пряными нотками. Сира из Вашингтона, Каберне Фран из Франции и Синомавро из Греции станут хорошим дополнением к подобным блюдам.

Продукты и вина, которые «росли» вместе на протяжении веков, — это, пожалуй, идеальное сочетание. Например, практически все тосканские рецепты прекрасны в дополнении с тосканскими винами. Паппарделле (плоская яичная паста) с телячьей вырезкой в сочетании с красным сухим вином Кьянти станет прекрасным ужином.