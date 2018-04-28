Вермишель с овощами

Сытный здоровый обед.

Ингредиенты

Спагетти 120 г головки отваренной свежей брокколи и цветной капусты по 1/2 отваренная крупная морковь 1 отварные куриные филе 3 сок лимона 2 столовые ложки

мед 1 столовая ложка

масло грецких орехов 1 чайная ложка

подогретое кунжутное масло 1 чайная ложка

тертая цедра лимона 1 чайная ложка

горсть арахиса 1 корень имбиря 1/3 зеленый лук 1 пучок

чеснок 2 зубчика

Способ приготовления

1. Отварите вермишель до готовности. Когда будете откидывать на дуршлаг, четверть стакана воды оставьте. Пока готовите спагетти, подогрейте в сковороде масло грецких орехов. Выдавите к нему имбирь, чеснок и половину стакана мелко посеченного лука. Помешивая, протушите 3 минуты.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

2. Выложите кусочки отварных овощей к маслу. Оставьте на слабом огне на 5 минут.

3. Смешайте молотый арахис, сок лимона, мед и кунжутное масло, цедру лимона и воду от варки. Заправьте вермишель, курицу и овощи. Посыпьте оставшимся луком.