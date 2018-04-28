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Вермишель с овощами
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Вермишель с овощами 

Карельские вести 27 минут назад
Фото: Карельские вести
Сытный здоровый обед.
Ингредиенты
Спагетти 120 г  головки отваренной свежей брокколи и цветной капусты по 1/2  отваренная крупная морковь 1  отварные куриные филе 3  сок лимона 2 столовые ложки
мед 1 столовая ложка
масло грецких орехов 1 чайная ложка
подогретое кунжутное масло 1 чайная ложка
тертая цедра лимона 1 чайная ложка
горсть арахиса 1  корень имбиря 1/3  зеленый лук 1 пучок
чеснок 2 зубчика
Способ приготовления
1. Отварите вермишель до готовности. Когда будете откидывать на дуршлаг, четверть стакана воды оставьте. Пока готовите спагетти, подогрейте в сковороде масло грецких орехов. Выдавите к нему имбирь, чеснок и половину стакана мелко посеченного лука. Помешивая, протушите 3 минуты.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
2. Выложите кусочки отварных овощей к маслу. Оставьте на слабом огне на 5 минут.
3. Смешайте молотый арахис, сок лимона, мед и кунжутное масло, цедру лимона и воду от варки. Заправьте вермишель, курицу и овощи. Посыпьте оставшимся луком.
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