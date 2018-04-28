Тыквенный пирог

Пирог из хрустящего кукурузного «теста» с нежной тыквенной начинкой.

Ингредиенты

Кукурузные хлопья 180 г кокосовая стружка 45 г орехи пекан 6-8 шт + для украшения

арахисовое масло 4 ст. л.

мед 4 ст. л.

тыква 750 г кленовый сироп 5 ст. л.

апельсин (сок и цедра) 1 шт ванильный экстракт 2 ст. л.

корица по вкусу

мускатный орех по вкусу

яичные белки 3 шт сушеная клюква 100 г Способ приготовления

Тыкву очистите, удалите семена и нарежьте мякоть небольшими кубиками. Запеките в разогретой до 200 градусов духовке до мягкости. Остудите. Уменьшите температуру духовки до 165 градусов.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Сложите в чашу кухонного комбайна кукурузные хлопья, кокосовую стружку, измельченные орехи, арахисовое масло и мед. Измельчите в однородную массу. Выложите ее в форму для запекания и разровняйте по дну и бокам.

Сложите в кухонный комбайн тыкву, кленовый сироп, апельсиновую цедру и сок, ваниль, специи и белки. Взбейте до однородности.

На подготовленный корж выложите клюкву. Сверху выложите тыквенную начинку. Украсьте орехами. Поместите в духовку на 30 минут. Затем охладите и подавайте.