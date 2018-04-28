Тыквенный пирог 

Пирог из хрустящего кукурузного «теста» с нежной тыквенной начинкой.
Ингредиенты
Кукурузные хлопья 180 г кокосовая стружка 45 г орехи пекан 6-8 шт + для украшения
арахисовое масло 4 ст. л.
мед 4 ст. л.
тыква 750 г кленовый сироп 5 ст. л.
апельсин (сок и цедра) 1 шт ванильный экстракт 2 ст. л.
корица по вкусу
мускатный орех по вкусу
яичные белки 3 шт сушеная клюква 100 г Способ приготовления
Тыкву очистите, удалите семена и нарежьте мякоть небольшими кубиками. Запеките в разогретой до 200 градусов духовке до мягкости. Остудите. Уменьшите температуру духовки до 165 градусов.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Сложите в чашу кухонного комбайна кукурузные хлопья, кокосовую стружку, измельченные орехи, арахисовое масло и мед. Измельчите в однородную массу. Выложите ее в форму для запекания и разровняйте по дну и бокам.
Сложите в кухонный комбайн тыкву, кленовый сироп, апельсиновую цедру и сок, ваниль, специи и белки. Взбейте до однородности.
На подготовленный корж выложите клюкву. Сверху выложите тыквенную начинку. Украсьте орехами. Поместите в духовку на 30 минут. Затем охладите и подавайте.