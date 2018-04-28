Помидоры по-армянски 

Рецепт ароматных помидоров с начинкой из сельдерея, перца и чеснока
Ингредиенты
Крупные помидоры одинакового размера 8 штук
сельдерей 1 пучок
жгучий перец (предварительно очищенный от семян) 1 чеснок 1 головка
Способ приготовления
1. Возьмите 8 помидоров примерно одинакового размера — лучше покрупнее и повкуснее. Сделайте на каждом помидоре крестовой надрез -— чуть ниже половины помидора. Приготовьте кастрюлю, в которой бы четыре помидора встали плотно друг к другу.
Время готовки30 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАрмянская
2. В блендере измельчите сельдерей, перец и чеснок. Это и будет начинка. Чуточку ее посолите и аккуратно разложите по помидорам.
3. Помидоры уложите в кастрюлю — четыре на четыре, очень плотно друг к другу. Залейте кипящим рассолом (из расчета 2 столовых ложки соли на 1 литр воды).
4. Оставьте на сутки стоять при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник дня на 4.
Автор: komandorsha