10 правил, которые помогут избежать отравлений

Sobesednik.ru предлагает вашему вниманию 10 несложных правил, которые помогут содержать кухню в чистоте и порядке.

Многочисленные исследования показали, что самое грязное место в доме — вовсе не туалет, как многие думают. Это кухня. А именно — та ее часть, где происходит приготовление пищи и мытье посуды. То есть та самая, где чистота должна быть залогом здоровья. И что с этим делать?

1. Используйте б­умажные полотенца

На любой кухне есть полотенце: им вытирают посуду, руки, стол после обеда и после работы с продуктами, хватают им горячее, роняют его на пол. А потом? Потом просто вешают сушиться — и это еще в лучшем случае. Но остается ли оно чистым, например, если вы разделывали курицу или работали с мясом, яйцами? Нет, конечно. Поэтому в отношении кухонных полотенец хорошо бы придерживаться двух правил: при работе с продуктами и для вытирания столов использовать одноразовые, а тканное каждый вечер отправлять не в сушку, а в стирку.

Кстати

Бумажные полотенца пригодятся и в холодильнике. Например, в секции «Свежесть» — там, где обычно хранятся овощи и фрукты. Зачастую там образуется влага, из-за которой плоды начинают подгнивать. Но если выложить дно бумажными полотенцами, они нейтрализуют лишнее. Ну и поддерживать чистоту в ящиках с ними проще. «Страховаться» бумажными полотенцами стоит и в отношении таких продуктов, как сырое мясо, которое может подтекать при размо­раживании.

2. Размораживайте в холоде

Как размораживают продукты чаще всего? Кинули в миску, оставили при комнатной температуре. Это неправильно: по санитарным правилам разморозка мяса, птицы или рыбы должна происходить ТОЛЬКО в условиях холодильника. Да, это медленно, но зато снижает риск размножения в продукте патогенной флоры. И кстати, так правильнее для сохранения вкусовых качеств продукта.

3. Маркируйте доски

По санитарным нормам, которые применяются на пищевом производстве и которые стоило бы перенять в быту, каждый вид продуктов разделывается и режется на своей доске. Их должно быть целых 12: для сырого мяса, рыбы, овощей, для того же, но уже готового, для хлеба, гастрономии и пр. Причем каждая доска должна быть промаркирована, то есть подписана. Этот метод обозначения, что для чего, стоит перенести и на свою кухню, где, конечно, вряд ли получится иметь все 12 досок. Но как минимум пять — для мяса и курицы (разные стороны, каждая имеет свою пометку — например М и К), для рыбы, для овощей и зелени, для нарезки готовых продуктов типа колбасы и яиц, а также для хлеба. Можно использовать цветовой метод, например для мяса выбрав красную доску, для рыбы — синюю, а для овощей белую, а можно подписать их несмываемым маркером (лучше с торца).

4. Сушите губку для посуды

Отличная кормушка для бактерий — губка для посуды, лежащая на краю раковины. Она влажная, в ней всегда есть чем поживиться. Заведите для нее подвесную полочку или специальный контейнер, который позволит ей быстро сохнуть. Перед тем как отправить ее туда, тщательно прополощите, нанесите на чистую капельку моющего средства, отожмите и в таком виде положите в сушку. И почаще меняйте губки — это расходный материал, не рассчитанный на долгое использование.

5. Устраивайте р­евизию остатков

Разбирайте холодильник каждую неделю. Большинство делают это лишь по случаю размораживания, то есть достаточно редко, но в таком режиме всегда есть риск, что из холодильника на стол попадут продукты либо с истекшим сроком годности, либо испортившиеся по причине того, что стояли открытые или хранились не при той температуре. Если «снимать остатки» каждую неделю — например при разборе новых покупок, тогда риск отравления будет значительно ниже. И холодильник — чище.

6. Мойте раковину и краны

Совсем несложно держать на кухне средство для мытья сантехники в виде спрея — и наносить его на раковину и краны как минимум раз в сутки вечером, а лучше каждый раз, закончив мытье посуды и работу с сырыми продуктами. Минута — и раковина в порядке, а бактерии лишены возможности попировать вдоволь до следующего сеанса кухонной работы. Протирать спецсредством стоит и ручки шкафов и холодильника, так как на них постоянно попадают частички пищи и жидкости после размораживания продуктов.

7. Не забывайте про посудомойку

Ее, представьте, тоже надо мыть. Вернее — очищать, потому что в ней могут накапливаться остатки пищи, забивая фильтр и приставая к дну. Все это портится, плохо пахнет и становится почвой для бактерий легко, учитывая тот факт, что внутри темно, тепло и влажно. То же самое можно сказать и о сливе раковины, про который многие почему-то забывают: там тоже могут нарастать загрязнения, которые совсем не способствуют микробиологической безопасности кухни.

8. Разделывайте продукты не там, где едите

Для разделки мяса и других продуктов есть специальный стол — он не зря так называется. Но у многих он заставлен техникой и посудой, а подготовительно-кулинарные работы переносятся на обеденный. В итоге он становится источником повышенной опасности, потому что в ходе приготовления пищи на него неизменно что-то протекает, проливается или падает, а дезинфекция после этого не проводится — максимум его протирают тряпкой. Потом семья садится есть, кладет на это место столовые приборы, а иногда хлеб и другие готовые продукты, тут же появляются телефоны и планшеты, на которых тоже немало ненужного, книги и пр. Вот так и происходит перенос микрофлоры, которая может приводить к проблемам со здоровьем. Все-таки вещи не зря имеют названия: обеденный стол — для приемов пищи, разделочный — для разделки продуктов, письменный — для чтения и письма, и пр. А пакеты с продуктами, принесенными из магазина, лучше ставить на пол.

Важно!

Яйца не стоит перекладывать для хранения в холодильнике в ячейки на полки — оставьте их в магазинной таре, а ее держите подальше от готовых продуктов.

9. Осторожнее с курицей

Среди продуктов есть как минимум один, требующий особого внимания: это сырая курица. При работе с ней нужно соблюдать осторожность, потому что это всегда риск заражения сальмонеллой — особенно если речь идет о домашней птице. Поэтому размораживать ее нужно в отдельной посуде так, чтобы исключить контакт с другими продуктами и поверхностями, при разделке не прикасаться больше ни к чему, использовать только бумажные полотенца, а после — мыть с дезинфицирующим средством все, что вступало в контакт с этим продуктом (ножи, доски, раковину, краны, посуду). Сальмонелла — довольно стойкий микроорганизм, и надеяться на стандартную обработку тут не стоит. Есть риск заражения и при работе с яйцами, поэтому еще одно правило: разбили яйцо — скорлупу сразу в мусорное ведро (не в раковину, не на стол!), а руки — моем с мылом.

10. Мойте руки

Не только после туалета и перед едой — мойте их регулярно. Не обязательно делать это антибактериальным мылом, обычное тоже справляется с задачей, но мойте все же почаще, особенно когда вы на кухне.