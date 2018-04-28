Блинчики с лососем

Рецепт нежных и очень аппетитных блинчиков к праздничному столу

Ингредиенты

Мука пшеничная 2 стакана

яйцо 3 штуки

сахар 1 столовая ложка

соль 1 чайная ложка

молоко 500 мл филе лосося 300 г сыр плавленый 300 г масло растительное 4 столовые ложки

Способ приготовления

1. Добавьте холодное молоко во взбитые с сахаром и солью яйца. Постепенно всыпайте просеянную муку, постоянно помешивая, до образования консистенции густой сметаны.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

2. Блинчики выпекайте на хорошо разогретой, смазанной маслом сковороде.

3. Смажьте каждый блинчик плавленным сыром, сверху положите кусочек рыбного филе, сверните рулетиком и отправьте на 5 минут в духовку, предварительно разогретую до 180º. Подавайте с листьями шпината.