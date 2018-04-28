Худейте со вкусом: меню на выходные от Натальи Кузьмич

Черничный смузи с овсянкой, пп-шарлотка, курица карри с яблоками и другие полезные рецепты на субботу и воскресенье от фитнес-тренера Натальи Кузьмич.

СУББОТА

Завтрак 7:00 — 9:00 Черничный смузи с овсянкой

3 ст.л. овсянки 100 г черники (можно замороженной) 100 г йогурта 1 ч.л. меда.

Смешайте в блендере все ингредиенты и перелейте в стакан.

Перекус 10:00 — 12:00 Шарлотка

50 г цельнозерновой муки 220 г 1% кефира 2 белка 10 г сахарного песка 2 желтка 1 ч.л. разрыхлителя. 2 яблока сладких сортов

Промойте яблочки, очистите от кожицы, удалите сердцевину и нарежьте дольками. Разложите равномерно нарезку на поверхности пекарской формы. Приготовьте тесто из остальных ингредиентов. Залейте яблоки жидким тестом и поставьте заготовку выпекаться в духовку при температуре 200 градусов на 45 минут.

Для соуса смешайте йогурт, фитпарад и ваниль.

Обед 13:00 — 14:00 Курица карри с яблоками

150 г филе курицы Ложка сметаны 10%, Карри Соль Перец ½ нарезанного яблока

Для гарнира 3 ст.л. отварного риса 150 г салата из свежих овощей с 1 ст.л. оливкового масла.

150 г филе курицы порежьте мелко и тушите на сковороде, затем добавьте ложку сметаны 10%, карри, соль, перец и тушите еще 10 минут. Затем добавьте ½ нарезанного яблока и тушите еще 10 минут. Дополнительно сделайте гарнир — 3 ст.л. отварного риса и 150 г салата из свежих овощей с 1 ст.л. оливкового масла.

Полдник 16:00 — 17:00 Ряженка 2,5% или кефир 1%, чернослив 4 -5 шт. (можно все вместе взбить в блендере).

Ужин 19:00 — 20:00 Салат с тунцом и авокадо

Полбанки (100 г) консервированного тунца в собственном соку 1/4 авокадо 2 перепелиных яйца 3 помидора черри Зелень Лук Соль Перец 1 ст.л. оливкового масла с соком лимона

Порежьте на две части яйца, черри, измельчите авокадо и перемешайте с остальными ингредиентами и 1 ст.л. оливкового масла с соком лимона. Добавьте лук, соль, перец по вкусу.

ВОСКРЕСЕНИЕ

Завтрак 7:00 — 9:00 Омлет с овощами

1 яйцо 100 мл молока 100 г горошка 50 г томатов Тертый пармезан Пряная зелень

Взбейте одно яйцо и два белка с молоком (100 мл). На сковороде потушите горошек (100 г) и томаты (50 г), залейте яичную смесь и в конце посыпьте тертым пармезаном и пряной зеленью.

Перекус 10:00 — 12:00 Сорбет из клубники и банана

На 4 порции: 200 г клубники 2 банана Лимонный сок 200 г клубники и 2 банана смешайте в блендере, добавьте лимонный сок. Поставьте в морозилку до полного замерзания и все время помешивайте.

Обед 13:00 — 14:00 Плов с курицей и булгуром

150 г куриного филе 1/3 моркови 1/3 луковицы 3 ст.л. булгура 1 стакан воды Соль Перец 150 г овощного салата с ложкой масла

150 г куриного филе порежьте на кусочки и потушите с 1/3 моркови и 1/3 луковицы под крышкой без масла. Затем добавьте 3 ст.л. булгура, налейте 1 стакан воды, добавьте соль, перец и тушите под крышкой до готовности. Гарнир — традиционные 150 г овощного салата с ложкой масла.

Полдник 16:00 — 17:00 Стакан кефира 1%, 10-15 шт. миндаля, курага 4-5 шт.

Ужин 19:00 — 20:00 Оладьи из куриной печени с тыквой

120 г куриной печени Лук 1 белок Зелень 150 г тыквы Оливковое масло Бальзамический уксус

120 г куриной печени, лук, 1 белок, зелень пропустите через мясорубку, поперчите. Слепите котлетки и обжарьте на сковороде. Отдельно потушите 150 г тыквы, сбрызнув ее оливковым маслом и бальзамическим уксусом по вкусу. Тыкву можно запечь в духовке.