Джем из дыни с имбирем и лимоном

Ароматный джем из сладкой дыни с согревающим имбирем.

Ингредиенты

Мускатная дыня 2 шт (около 1 кг)

сахар 600 г лимон (сок и цедра) 1 шт засахаренный имбирь 50 г Способ приготовления

Дыни разрежьте, удалите семена и очистите от кожуры. Мякоть нарежьте маленькими кубиками. Сложите в большую миску, добавьте лимонный сок, цедру, мелко нарезанный имбирь и сахар. Хорошо перемешайте и поместите в холодильник на 12 часов.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Выньте смесь из холодильника и тщательно слейте жидкость в большую кастрюлю. Медленно доведите до кипения. Уменьшите огонь до медленного и варите около 20 минут. Добавьте дыню с имбирем и варите еще около 30 минут, пока кусочки дыни не станут прозрачными, а жидкость не загустеет. Разлейте джем по банкам и охладите. Храните в холодильнике.