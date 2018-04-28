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Джем из дыни с имбирем и лимоном
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Джем из дыни с имбирем и лимоном 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ароматный джем из сладкой дыни с согревающим имбирем.
Ингредиенты
Мускатная дыня 2 шт (около 1 кг)
сахар 600 г  лимон (сок и цедра) 1 шт  засахаренный имбирь 50 г  Способ приготовления
Дыни разрежьте, удалите семена и очистите от кожуры. Мякоть нарежьте маленькими кубиками. Сложите в большую миску, добавьте лимонный сок, цедру, мелко нарезанный имбирь и сахар. Хорошо перемешайте и поместите в холодильник на 12 часов.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Выньте смесь из холодильника и тщательно слейте жидкость в большую кастрюлю. Медленно доведите до кипения. Уменьшите огонь до медленного и варите около 20 минут. Добавьте дыню с имбирем и варите еще около 30 минут, пока кусочки дыни не станут прозрачными, а жидкость не загустеет. Разлейте джем по банкам и охладите. Храните в холодильнике.
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