Картошка в беконе

Готовим быстро, вкусно и сытно. Приятного аппетита!

Ингредиенты

Картошка 1 кг (лучше молодая и не крупная)

бекон 10 полосок

молотый перец по вкусу

соль по вкусу

Способ приготовления

Картошку чистим и отвариваем в подсоленой воде до полуготовности — примерно 10-15 минут после закипания.

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Сливаем воду, даем ей немного остыть. Заворачиваем картошку в бекон — одну или две полоски в зависимости от размера клубня. Закрепляем зубочисткой.

Кладем картошку в форму, смазанную небольшим количеством масла.

Посыпаем молотым перцем. Запекаем при 180 градусах, пока бекон не подрумянится.

Готовность картошки можно проверить, проткнув ее зубочисткой или ножом.

Источник: kastrulki