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Картошка в беконе
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Картошка в беконе 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Готовим быстро, вкусно и сытно. Приятного аппетита!
Ингредиенты
Картошка 1 кг (лучше молодая и не крупная)
бекон 10 полосок
молотый перец по вкусу
соль по вкусу
Способ приготовления
Картошку чистим и отвариваем в подсоленой воде до полуготовности — примерно 10-15 минут после закипания.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Сливаем воду, даем ей немного остыть. Заворачиваем картошку в бекон — одну или две полоски в зависимости от размера клубня. Закрепляем зубочисткой.
Кладем картошку в форму, смазанную небольшим количеством масла.
Посыпаем молотым перцем. Запекаем при 180 градусах, пока бекон не подрумянится.
Готовность картошки можно проверить, проткнув ее зубочисткой или ножом.
Источник: kastrulki
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