Рецепт пампушек с чесноком и кунжутом 

Рецепт настоящих пампушек с кунжутом
Ингредиенты
Вода 100мл
свежие дрожжи 30 г сахар щепотка
растительное масло 4-5 ст.л яйца 1 шт мука 500 г чеснок 1-2 зубчика
соль по вкусу
зерна кунжута 100 г Способ приготовления
В теплой воде развести дрожжи, добавить по щепотке сахара и соли, 50г муки, размешать. Накрыть полотенцем и дать подойти 10-15 минут. Затем добавить яйцо и 2ст.л. растительного масла.
Время готовки2 ч Количество персон6 чел КухняУкраинская
Размешать и всыпая понемногу муку, замесить мягкое упругое тесто. При вымешивании можно смазать руки растительным маслом.
Шар из теста положить в миску, накрыть полотенцем и дать подойти 15-20 минут. Затем тесто обмять и скатать маленькие шарики, которые выложить в смазанную растительным маслом форму, не слишком плотно друг к другу. Смазать поверхность яйцом и можно присыпать любыми зернышками или маком.
Дать подойти в последний раз и отправить в разогретую духовку до 180°C на 20-30 минут. Пока пампушки выпекаются измельчить в блендере чеснок, 0,5ст.л. воды, 2ст.л. растительного масла и соль по вкусу.
Вынуть готовые пампушки, дать им остыть 10-15 минут и смазать чесночной смесью и посыпать зернами кунжута.