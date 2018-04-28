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Рецепт пампушек с чесноком и кунжутом
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Рецепт пампушек с чесноком и кунжутом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Рецепт настоящих пампушек с кунжутом
Ингредиенты
Вода 100мл
свежие дрожжи 30 г  сахар щепотка
растительное масло 4-5 ст.л  яйца 1 шт  мука 500 г  чеснок 1-2 зубчика
соль по вкусу
зерна кунжута 100 г  Способ приготовления
В теплой воде развести дрожжи, добавить по щепотке сахара и соли, 50г муки, размешать. Накрыть полотенцем и дать подойти 10-15 минут. Затем добавить яйцо и 2ст.л. растительного масла.
Время готовки2 ч Количество персон6 чел  КухняУкраинская
Размешать и всыпая понемногу муку, замесить мягкое упругое тесто. При вымешивании можно смазать руки растительным маслом.
Шар из теста положить в миску, накрыть полотенцем и дать подойти 15-20 минут. Затем тесто обмять и скатать маленькие шарики, которые выложить в смазанную растительным маслом форму, не слишком плотно друг к другу. Смазать поверхность яйцом и можно присыпать любыми зернышками или маком.
Дать подойти в последний раз и отправить в разогретую духовку до 180°C на 20-30 минут. Пока пампушки выпекаются измельчить в блендере чеснок, 0,5ст.л. воды, 2ст.л. растительного масла и соль по вкусу.
Вынуть готовые пампушки, дать им остыть 10-15 минут и смазать чесночной смесью и посыпать зернами кунжута.
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