Рецепт пампушек с чесноком и кунжутом

Рецепт настоящих пампушек с кунжутом

Ингредиенты

Вода 100мл

свежие дрожжи 30 г сахар щепотка

растительное масло 4-5 ст.л яйца 1 шт мука 500 г чеснок 1-2 зубчика

соль по вкусу

зерна кунжута 100 г Способ приготовления

В теплой воде развести дрожжи, добавить по щепотке сахара и соли, 50г муки, размешать. Накрыть полотенцем и дать подойти 10-15 минут. Затем добавить яйцо и 2ст.л. растительного масла.

Время готовки2 ч Количество персон6 чел КухняУкраинская

Размешать и всыпая понемногу муку, замесить мягкое упругое тесто. При вымешивании можно смазать руки растительным маслом.

Шар из теста положить в миску, накрыть полотенцем и дать подойти 15-20 минут. Затем тесто обмять и скатать маленькие шарики, которые выложить в смазанную растительным маслом форму, не слишком плотно друг к другу. Смазать поверхность яйцом и можно присыпать любыми зернышками или маком.

Дать подойти в последний раз и отправить в разогретую духовку до 180°C на 20-30 минут. Пока пампушки выпекаются измельчить в блендере чеснок, 0,5ст.л. воды, 2ст.л. растительного масла и соль по вкусу.

Вынуть готовые пампушки, дать им остыть 10-15 минут и смазать чесночной смесью и посыпать зернами кунжута.