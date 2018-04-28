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Вареники с вишнями
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Вареники с вишнями 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Популярное блюдо украинской кухни!
Ингредиенты
Мука 2 стакана
яйца 2 шт.
соль 1 ч.л.
вода 150 мл  вишня 600 г  сахар 3 ст.л.
Способ приготовления
Ягоды промыть, пересыпать сахаром и оставить на 25-30 минут.
Время готовки1,5 ч Количество персон3 чел Уровень сложностиСредне КухняУкраинская
Муку просеять и сделать из нее горку с углублением. В этот колодец влить воду, добавить яйца, соль и быстро замесить тесто. Хорошо вымешать и поставить на присыпанную мукой доску.
Вишню откинуть на дуршлаг и сцедить сок. Тесто раскатать и нарезать с помощью стакана на кружочки.
На каждый кусок теста положить ягоды и защипать. После отправить вареники в кипящую подсоленную воду и отварить. Когда вареники всплывут, дать им покипеть еще две минуты, затем вынуть шумовкой, давая стечь воде.
Подавать с сахаром и сметаной.
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