Вареники с вишнями

Популярное блюдо украинской кухни!

Ингредиенты

Мука 2 стакана

яйца 2 шт.

соль 1 ч.л.

вода 150 мл вишня 600 г сахар 3 ст.л.

Способ приготовления

Ягоды промыть, пересыпать сахаром и оставить на 25-30 минут.

Время готовки1,5 ч Количество персон3 чел Уровень сложностиСредне КухняУкраинская

Муку просеять и сделать из нее горку с углублением. В этот колодец влить воду, добавить яйца, соль и быстро замесить тесто. Хорошо вымешать и поставить на присыпанную мукой доску.

Вишню откинуть на дуршлаг и сцедить сок. Тесто раскатать и нарезать с помощью стакана на кружочки.

На каждый кусок теста положить ягоды и защипать. После отправить вареники в кипящую подсоленную воду и отварить. Когда вареники всплывут, дать им покипеть еще две минуты, затем вынуть шумовкой, давая стечь воде.

Подавать с сахаром и сметаной.