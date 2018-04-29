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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не брать с собой на майский пикник яйца и маринованные продукты
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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не брать с собой на майский пикник яйца и маринованные продукты 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.
«На пикник не рекомендуется брать с собой молочные продукты, копчености, сырые маринованные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом — все они служат питательной средой для болезнетворных микробов. Перенос и хранение скоропортящихся продуктов должны осуществляться в сумке-холодильнике, пищевые продукты приобретайте в стационарных предприятиях торговли. Не покупайте мясо и другие продукты в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов», — сообщили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре также рекомендовали использовать для шашлыков нежирную говядину и защищать свою пищу от насекомых и грызунов. При приготовлении шашлыка в Роспотребнадзоре рекомендовали использовать такие специи, как красный и черный перец, шафран, тимьян, куркума и горчица, которые обладают обеззараживающими свойствами.
«Используйте для жарки готовый древесный уголь, металлические шампуры, а для еды — одноразовую посуду и столовые приборы. Осуществляйте жарку шашлыка непосредственно перед употреблением. И помните, что жарка на мангале не гарантирует полного «обеззараживания» — бактерии умирают лишь при 70-75 градусах», — отметили в службе.
Ранее Роструд сообщал, что в 2018 г. на майские праздники россияне отдыхают с 29 апреля по 2 мая включительно, а также 9 мая.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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