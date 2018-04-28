В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовиться к пикнику на природе

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области рассказало, как правильно готовиться к пикнику на природе. Об этом сообщает RIA56.

По словам специалистов, нужно покупать продукты только в стационарных предприятиях торговли, соблюдать личную гигиену, использовать только бутилированную или кипячёную воду для питья и мытья овощей и фруктов.

Скоропортящиеся продукты следует переносить и хранить в сумке-холодильнике.

Не рекомендуется брать на пикник молочные продукты, копчёности, яйца, кондитерские изделия с кремом, салаты, заливные блюда.

Для сырых и готовых продуктов необходимо использовать разные кухонные принадлежности, в том числе ножи и разделочные доски.

«Вся еда должна быть защищена от насекомых и грызунов, которые могут послужить источниками болезнетворных микроорганизмов», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что готовить пищу следует непосредственно перед её употреблением.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору мяса для шашлыка.