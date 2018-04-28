В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовиться к пикнику на природе 

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области рассказало, как правильно готовиться к пикнику на природе. Об этом сообщает RIA56.
По словам специалистов, нужно покупать продукты только в стационарных предприятиях торговли, соблюдать личную гигиену, использовать только бутилированную или кипячёную воду для питья и мытья овощей и фруктов.
Скоропортящиеся продукты следует переносить и хранить в сумке-холодильнике.
Не рекомендуется брать на пикник молочные продукты, копчёности, яйца, кондитерские изделия с кремом, салаты, заливные блюда.
Для сырых и готовых продуктов необходимо использовать разные кухонные принадлежности, в том числе ножи и разделочные доски.
«Вся еда должна быть защищена от насекомых и грызунов, которые могут послужить источниками болезнетворных микроорганизмов», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что готовить пищу следует непосредственно перед её употреблением.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору мяса для шашлыка.