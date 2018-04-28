10 рецептов шашлыка от ведущих московских шеф-поваров

370 calories

Шашлык из ягнёнка от ресторана грузинской кухни «Казбек»

Шеф-повар Мамия Джоджуа советует выложить мясо на виноградные листья и украсить луком и зёрнышками граната. Шашлык из ягнёнка от ресторана грузинской кухни «Казбек» СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 370 ккал

Ингредиенты

Баранина (седло ягнёнка) 200 г Масло (копчёное растительное) 20 г Аджика (копчёная красная) 5 г Соль по вкусу

Нарежьте мясо на кусочки весом 50 г и слегка посолите.

Смажьте ароматным маслом. Выложите на предварительно подготовленный мангал мясо и жарьте в течение 6 минут.

Смажьте мясо аджикой и жарьте ещё 2 минуты.

Шашлык готов. Приятного аппетита!

0 calories

Шашлык из баранины от шеф-повара ресторана Valenok

Шеф-повар Сергей Векшин предлагает мариновать мясо с луком и специями. Шашлык из баранины от шеф-повара ресторана Valenok СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 35 минут PT35M PT35M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: ккал

Ингредиенты

Баранина 1 кг Лук (репчатый) 500 г Соль 10 г Зира 5 г Кориандр 5 г Тимьян 2 г Перец (чёрный) 3 г Мясо промойте, промокните бумажными полотенцами, зачистите, после чего нарежьте поперёк волокон на куски размером около 4—5 см.

Репчатый лук очистите и нарежьте кольцами, затем помните в ёмкости лук руками, чтобы он дал сок. Добавьте в ёмкость нарезанное мясо, соль, перец, зиру, кориандр, тимьян.

Всё перемешайте, накройте крышкой, поставьте сверху пресс и поместите в холодильник примерно на 2 часа.

Промаринованное мясо насадите на шампуры. Совет от шеф-повара: мясо лучше чередовать на шампуре с небольшими кусочками курдюка толщиной примерно 1 см — это сделает готовый шашлык более сочным.

Жарьте над хорошо раскалёнными углями, периодически поворачивая, до готовности — в течение 12—15 минут.

467 calories

Осетрина на гриле

Рецепт от шеф-повара ресторана «Erwin. РекаМореОкеан» Алексея Павлова . Осетрина на гриле СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 35 минут PT35M PT35M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 467 ккал

Ингредиенты

Рыба (осетрина) 200 г Помидоры 50 г Куркума щепотка Соль по вкусу Масло (растительное) 100 г Уксус (винный) 20 г Сахар по вкусу Лук 50 г Кинза веточка Гранат (зёрна) 15 г Соус (наршараб) 30 г Замаринуйте осетрину с рублеными помидорами и куркумой на 2 часа.

Нарежьте лук кольцами. Сделайте маринад, смешав соль, масло, уксус, сахар и нарезанную кинзу. Затем замаринуйте лук на 10 минут.

Обжарьте осетрину на гриле и подавайте с луком и соусом наршараб, посыпав зёрнами граната. Приятного аппетита!

400 calories

Шашлык из говядины в устричном соусе

Рецепт шашлыка от шеф-повара ресторана Bruce Lee Александра Гололобова. Шашлык из говядины в устричном соусе СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 400 ккал

Ингредиенты

Говядина 200 г Соус (рыбный) 25 г Имбирь 10 г Перец (чёрный грубого помола) 3 г Соус (устричный) 40 г Масло (кунжутное) 25 г Замаринуйте говядину со всеми ингредиентами на 3—5 часов.

Подготовьте угли. Говядину на шпажках равномерно обжаривайте со всех сторон до готовности.

280 calories

Мини-лосось на шпажках

Шашлык из лосося с саке от шеф-повара ресторана Bruce Lee Александра Гололобова. Мини-лосось на шпажках СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 280 ккал

Ингредиенты

Рыба (свежий лосось) 200 г Водка (саке) 30 г Сахар 20 г Паста (чили) 15 г Паста (мисо) 20 г Разогрейте саке на огне, добавьте сахар, пасту чили и пасту мисо. Когда сахар полностью растопится, охладите полученный соус.

В этом соусе замаринуйте филе лосося на 3 часа.

Лосось на шпажках равномерно обжарьте со всех сторон до готовности. Совет от шеф-повара: лучше, чтобы в середине лосось оставался немного недожаренным.

370 calories

Кавказский шашлык от ресторана «Арго»

Классический рецепт от шеф-повара Игоря Маматова. Можно заменить телятину на свинину, баранье седло, курицу. Кавказский шашлык от ресторана «Арго» СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 370 ккал

Ингредиенты

Говядина (телятина) 1 кг Соль 10 г Лук (репчатый) 200 г Перец (чёрный молотый) 3 г Масло (растительное) 3 ст. л. Томаты (очищенные) 2 кг Перец (сладкий) 2 кг Кинза 2 пучка Зелень (майоран) 1 пучок Базилик 1 пучок Петрушка 1 пучок Чеснок 6-8 зубч. Аджика 6-10 ч. л. Соль по вкусу Перец (чёрный молотый) 1/4 ч. л. Специи (хмели-сунели) 4 ст. л. Лук (красный) по вкусу

Мелко нарежьте лук, помните его, чтобы выделился сок. Перемешайте с мясом, добавив растительное масло, соль и перец. Оставьте маринад на 6 часов.

Жарьте замаринованное мясо на разогретом и подготовленном мангале в течение 20 минут, своевременно переворачивая.

Для приготовления соуса вымойте и очистите все овощи и зелень. Перекрутите на мясорубке сладкий перец и чеснок.

Перетрите томаты, слейте сок, мякоть уварите до густоты. Затем добавьте пюре из перца и чеснока. Посолите и добавьте все специи.

При подаче украсьте шашлык кольцами красного лука и зеленью. Приятного аппетита!

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Шашлык из баранины в томатном маринаде

Совет от бренд-шефа ресторана Funny Cabany Марка Стаценко : один из лучших маринадов для баранины — именно томатный. Шашлык из баранины в томатном маринаде СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: ккал

Ингредиенты

Баранина (мякоть или рёбрышки) 1 кг Томаты (в собственном соку) 200 г Базилик (красный) 50 г Лук (красный) 150 г Соль 10 г Масло (растительное) 15 мл Кумин 2 ст. л.

Промойте мясо под проточной водой. Если это мякоть, нарежьте кубиками примерно по 3—5 см, если рёбра — нарежьте на порционные куски. Переложите мясо в глубокую посуду.

Нарежьте лук кольцами. Томаты вместе с базиликом измельчите в блендере. Добавьте лук и томатную смесь к мясу вместе с солью, молотым перцем, кумином и растительным маслом. Тщательно перемешайте.

Уберите мясо в холодильник минимум на час.

Замаринованное мясо запекайте над раскалёнными углями, нанизав на шампуры или выложив на решётку для гриля. Приятного аппетита!

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Шашлык из курицы от ресторана «Тарантино»

Если у вас совсем немного времени, шеф-повар Виктор Апасьев предлагает рецепт шашлыка, который маринуется всего 30 минут. Шашлык из курицы от ресторана «Тарантино» СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: ккал

Ингредиенты

Курица (филе) 1 кг Соус (соевый) 150 мл Соус (сливовый хойсин) 200 мл Чеснок 3 зубч. Кинза 1 пучок Перец (чёрный) по вкусу

Нарежьте филе небольшими кубиками.

Чеснок и кинзу мелко нарубите, добавьте соевый соус и соус хойсин, тщательно перемешайте до однородной массы. Поперчите по вкусу. Замаринуйте курицу в получившемся маринаде.

Замаринованное мясо запекайте над раскалёнными углями, нанизав на шампуры или выложив на решётку для гриля до образования золотистой корочки. Приятного аппетита!

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Говяжий шашлык в чайном маринаде

Шеф-повар ресторана «Воронеж» Андрей Мраморный делится советом: зелёный чай «Молочный улун» придаст мясу нежное послевкусие сливок. Говяжий шашлык в чайном маринаде СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: ккал

Ингредиенты

Говядина (шея / чак ролл) 1 кг Лук (репчатый) 300 г Перец (чёрный молотый) 2 г Соль 7 г Чеснок 2 зубч. Чай (молочный улун) 10 г Вода (газированная минеральная) 150 мл Лимон 1/2 шт.

Промойте мясо под проточной водой и нарежьте его кубиками примерно по 3—5 см. Переложите мясо в глубокую посуду.

Нарежьте лук полукольцами, зубчики чеснока натрите на мелкой тёрке.

Добавьте к мясу чай, соль, перец, нарезанный лук, чеснок и минеральную воду и сок лимона.

Всё тщательно перемешайте, чтобы чайные листья пропитались влагой и начали давать аромат.

Уберите мясо в холодильник на 3—6 часов.

Замаринованное мясо запекайте над раскалёнными углями, нанизав на шампуры или выложив на решётку для гриля. Приятного аппетита!

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Шашлык из говядины в маринаде с киви от ресторана «Воронеж»

В состав киви входит белковый фермент — актинидин, который способен расщепить животный белок. Поэтому мясо быстро пропитывается и замаринуется менее чем за два часа. Шашлык из говядины в маринаде с киви от ресторана «Воронеж» СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: ккал

Ингредиенты

Говядина (шея / чак ролл) 1 кг Киви 1 шт. Лук (репчатый) 300 г Соль 7 г Перец (чёрный молотый) 2 г Масло (оливковое) 50 г Чеснок 2 зубч.

Промойте мясо под проточной водой и нарежьте его кубиками примерно по 3—5 см. Переложите мясо в глубокую посуду.

Возьмите 100 г лука, очистите его и крупно нарежьте. Очистите киви от кожуры. Затем измельчите в блендере лук и киви. Оставшийся лук нарежьте кольцами.

Натрите зубчики чеснока на мелкой тёрке и добавьте к нарезанному мясу. Ещё добавьте смесь из лука и киви, молотый перец, соль и оливковое масло. Тщательно всё перемешайте.

Уберите мясо в холодильник, чтобы оно промариновалось.

Замаринованное мясо запекайте над раскалёнными углями, нанизав на шампуры или выложив на решётку для гриля. Приятного аппетита!

Запись «10 рецептов шашлыка от ведущих московских шеф-поваров» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.