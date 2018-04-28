Стало известно, как не забывать сны и управлять ими

Супермощные пищевые добавки с витамином B6, который содержится в тунце, бананах и бобах, помогают людям восстанавливать в памяти сновидения и даже управлять ими. Известно, что приблизительно 99% наших снов мы просто не помним, хоть они и снятся каждую ночь. Не верьте тем людям, которые утверждают, что им не снятся сны. В реальности, человек каждую ночь видит те или иные сновидения, но 99% из них сразу же вылетают из головы после пробуждения. Возможность помнить свои сны встречается крайне редко, но ее можно развить, как показало исследование австралийских ученых из Университета Аделаиды. Для этого необходимо принимать пищевые добавки с витамином B6. В природе этот витамин встречается в бобах, тунце и бананах. Исследование показало, что употребление данного нутриента в течение всего 5 дней позволяет человеку восстанавливать в памяти сновидения. Правда, для этого необходимы ударные дозы B6, которые можно встретить только в пищевых добавках. При этом сами ученые не знают, из-за чего это происходит. Существует теория о том, что витамин В6 помогает конвертировать аминокислоту в химический передатчик в организме, который влияет на эмоции и сон. МедикФорум напоминает, что за просмотром сновидений каждый человек проводит приблизительно 6 лет жизни и около 15-30 лет тратится на сон. Нельзя исключить, что восстановленные в памяти сновидения обернутся яркими кошмарами, однако нередко с помощью данной технологии можно, напротив, избавляться от фобий, решать те или иные проблемы, восстанавливать моторные навыки и даже проходить психологическую реабилитацию после эмоциональных травм. Но для того, чтобы эти сновидение работали, ими важно научиться управлять. Потребление витамина B6, как показывает исследование, позволяет людям управлять своими снами, что возможно только в том случае, если во сне человек понимает о том, что это ему снится. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)