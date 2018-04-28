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Что случится, если есть по три яйца в день
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Что случится, если есть по три яйца в день 

Рамблер 3 минуты назад
Нам давно и часто рассказывали, что много яиц есть нельзя: мол, в них содержится много холестерина и это крайне тяжелый для печени продукт. Обозначали даже норму: не более 3-5 яиц можно употреблять в неделю, иначе есть риск навредить своему здоровью.
Но с годами взгляды ученых и диетологов меняются. Новые исследования доказывают, что яйца не только можно, но и нужно употреблять в пищу. Отказываться от них глупо и в этом совершенно нет необходимости. Да, этот продукт может представлять опасность для здоровья, но только для тех, кто страдает аллергией или диабетом.
Ученые утверждают, что яйца не только не вредят здоровью, но являются крайне полезным продуктом. Например, холин, содержащийся в них, крайне важен для функционирования мозга. Полезны яйца также для зрения, крепости костей, хорошего состояния волос и ногтей. Правда, не стоит забывать, что все хорошо в меру.
А что же будет с нашим организмом, если «кормить» его яйцами три раза в день ежедневно?
Женский форум
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