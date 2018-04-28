Обнаружены неожиданные плюсы в употреблении вредных продуктов

Ученые из разных стран выяснили, что еда, которую диетологи долгое время признавали вредной для организма, имеет и положительные свойства. Так, в пиве, семечках и шоколаде эксперты нашли «чудодейственные» компоненты.

Картофель фри традиционно считается источником холестерина и виновником развития атеросклероза. Однако это блюдо, по мнению исследователей, способно помочь с другой проблемой — выпадением волос.

Японские ученые заявили, что один из главных атрибутов быстрого питания содержит в себе элемент полидиметилсилоксан, который эффективен в борьбе с облысением. Экспертам удалось вырастить зародыши волосяных фолликулов при помощи этого химиката.

Специалисты рассказали, что такое вещество добавляют в картофель фри для того, чтобы масло не пенилось. Ученые смогли соорудить порядка пять тысяч зародышей волосяных фолликулов, из которых начала расти шерсть у подопытных мышей.

Шоколад и вино также отличились положительными свойствами. Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что в винограде и какао содержится ресвератрол, обладающий антивирусным эффектом, передает MedicalXpress.

Не менее удивительным оказались результаты научной работы биологов из Университета штата Орегон. Они гласят, что пиво полезно для похудения, пишет журнал Scientific Reports.

Содержащееся в хмеле вещество ксантогумол может быть полезно в борьбе с лишним весом, а также с повышенным кровяным давлением и диабетом, считают эксперты. К такому утверждению специалистов привели опыты с мышами, которых посадили на «западную диету».

Внезапные плюсы также нашли в употреблении семян подсолнуха. Американские диетологи убеждены, что витамины Е и С защищают кожу от ультрафиолетовых лучей. Один из вариантов получения витамина Е — хрустящие жареные семечки.

При этом, несмотря на всю пользу упомянутых продуктов, исследователи призывают ими не злоупотреблять. Содержащиеся в такой еде вредные вещества могут «перевесить» положительное воздействие на организм, тогда столь специфическая диета не будет иметь смысла.