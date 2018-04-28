Из рыбы, мяса, овощей и с мармеладом: узнаём секреты шеф-повара и записываем рецепты шашлыка от известных тюменцев

Длинные майские выходные для тюменцев — пожалуй, любимейшая пора. В это время каждый из нас старается выбраться из города на природу, чтобы пожарить там шашлыки.

Поэтому в этом вкусном материале мы расскажем вам, как приготовить идеальный шашлык и удивить оригинальным жаренным мясом своих близких и родных. А научить нас этому согласился шеф-повар Абдужаббор Курбонов из чайханы «Павлин Мавлин» и известные тюменцы — шоумен Тимур Шквал, радиоведущий Евгений Декаба, ведущая праздников Светлана Печёрина, дизайнер интерьеров Елена Кульмитова и кулинарный блогер Иван Захаров

Приготовление традиционного шашлыка из баранины

Немногим известно, что изначально шашлык — это блюдо из баранины мелкой нарезки, которое нанизывали на шампур и жарили на раскалённых углях на мангале. При этом большинство из нас не умеют готовить правильно традиционный шашлык из баранины в домашних условиях. Этим мастерством владеют настоящие профессионалы кулинарного дела.

Конечно, без необходимых ингредиентов ничего хорошего не получится. Для того, чтобы приготовить аппетитный шашлык, нам понадобится:

1 килограмм баранины;

узбекские специи — кумин (зира) — 8 гр, перец красный острый 5 граммов и соль 10-12 граммов

Приступаем к простому, на первый взгляд, маринаду, но именно так готовят истинные гурманы настоящий шашлык из баранины.

Чтобы баранина, приготовленная на открытом огне, получилось нежной, сочной, а самое главное — очень вкусной — нужно делать шашлык из свежего и правильного мяса.

— К шашлыку из целого ягненка мы берём корейку для ребрышек, а окорок — для мякоти. Обрабатываем эти части мяса, удаляя жировые прожилки, для подготовки маринада. Мясо нужно нарезать на одинаковые равномерные кусочки, каждый по 50 граммов, — пояснил кулинар.

Секреты маринада и приготовления правильного узбекского шашлыка

После того, как мы порезали на равные кусочки мясо ягнёнка, приступаем к приготовлению маринада. Здесь нужно строго соблюдать пропорции, чтобы мясо хорошенько пропиталось перед жаркой. Для начала берем кумин (зира). Затем добавляем туда же немного красного молотого перца, а в конце посыпаем всё это дело солью. Мясо со специями тщательно перемешиваем и накрываем тарелку с мясом плёнкой. Оставляем мариноваться на два часа при комнатной температуре.

— Мариновать баранину для шашлыка нужно с традиционными узбекскими специями. Ни в коем случае не добавляйте в традиционный маринад лук и уксус, это может испортить мясо, — предупредил повар.

Пока мясо насыщается специями, можно подготовить мангал. После того, как угли полыхают жаром, возвращаемся к маринованному мясу. Аккуратно насаживаем кусочки баранины на шампур. Кладем шампура на тарелку и несем всё это к мангалу. Здесь очень важно соблюсти дистанцию между мясом и раскалёнными углями — расстояние должно быть не меньше 7 сантиметров. Если всё сходится, то начинаем жарить наш шашлычок около получаса, время от времени переворачивая. Готовый шашлык из баранины нужно подавать к столу с маринованным луком, гранатом, и, желательно, с узбекским томатным соусом.

Учимся готовить вкусный шашлык

Рецепты вкусного шашлыка от известных тюменцев: рыба, свинина, говядина, курица и овощи

Секрет традиционного узбекского шашлыка под чутким руководством шеф-повара мы вам уже раскрыли. Но если вы предпочитаете кушать другое мясо, а может быть, выбираете только овощи на гриле, то мы рады поделиться с вами любимыми рецептами шашлыка от популярных тюменцев.

Шашлык из курицы с лаймом

Тимур рассказал вкусный и простой способ приготовить курицу на огне

Для такого шашлыка нам потребуется:

4 куриные грудки (каждая около 120 граммов),

3 столовые ложки лаймового мармелада,

1/2 чайной ложки лаймовой цедры,

1 столовая ложка сока лайма,

1 чайная ложка белого винного уксуса,

перец, соль и по желанию манговая сальса.

Чтобы приготовить шашлык по рецепту Тимура Шквала, нужно нарезать грудки курочки тонкими полосками. После этого куриные полоски нужно надеть на деревянные палочки. Перед тем, как курицу положить на гриль, необходимо её смазать мармеладной смесью. Через 5 минут курочку нужно перевернуть и снова смазать смесью. После этого прожарить до полной готовности. Обычно такое блюдо подают с варёным рисом, посыпанным чилли-порошком и с манговой сальсой, но это по желанию.

Вкусный шашлык из свинины в томатном соусе

Кулинарный блогер Иван Захаров ведет свой канал о приготовлении разных вкусностей.

Мужчина очень любит готовить изысканные блюда

Нам он рассказал, как сделать классный шашлык из свинины. Для этого потребуются следующие ингредиенты:

шейная часть свинины,

лук,

смесь перцев,

кориандр,

соль,

томатная паста,

кефир,

тан.

Лук режем крупно, солим и разминаем. Мясо режем на порционные куски, добавляем лук. Сюда же добавляем специи, перемешиваем всё это и оставляем мариноваться на 15-20 минут. Потом добавляем томатную пасту, кефир и тан. Все очень тщательно перемешиваем. Оставляем в холодильнике на 1,5-2 часа. Готовим мангал — и можно жарить.

Шашлык из скумбрии в лимонном маринаде

Ведущая праздников Светлана Печёрина говорит, что её любимый шашлык — из рыбы.

Светлана обожает шашлык из рыбы

Она рассказала, что для приготовления шашлыка из скумбрии в лимонном маринаде необходимы:

1 килограмм скумбрии,

половина лимона,

головка лука,

100 грамм белого вина,

чайная ложка меда,

зелень для рыбы,

соль и специи по вкусу.

— Чтобы сделать этот шашлык, нужно срезать филе со спины рыбы, убирая по ходу процесса все кости. Филе промыть и разрезать на три части. Посыпать их солью и специями по вкусу. Филе рыбы нужно положить в ёмкость для маринования примерно на полчаса. После этого рыбу нужно полить лимонным соком и сбрызнуть белым вином, в котором до этого нужно растворить мёд. Каждый слой рыбы перекладываем луковыми кольцами. Сверху, а можно и между слоями, выкладываем свежую зелень петрушки. Далее выкладываем кусочки скумбрии на решетку, которую отправляем на угли. Жарим рыбу с двух сторон около 15 минут. Как только рыбка станет румяной, можно подавать её к столу, — поделилась рецептом вкусного шашлыка тюменка.

Шашлык из говядины от Евгения Декабы

Известный радиоведущий и ведущий праздников Евгений Декаба рассказал, что обожает готовить на открытом огне свинину или говядину. Сегодня мы расскажем вам про рецепт шашлыка из говядины. Такое мясо не каждому удаётся сделать вкусным, сочным и мягким, поэтому строго следуйте рецепту Евгения.

Евгений говорит: шашлык из говядины получится очень вкусным, если дать маринованному мясу хорошо настояться

Итак, для маринада потребуется:

спинная часть говядины,

специи — соль и перец,

кавказские травы и растительное масло.

Равные кусочки мяса нужно замешать с вышеперечисленным и дать хорошо настояться маринаду — примерно восемь часов. Мясо нужно готовить на раскаленных углях, периодически переворачивая. После полной готовности говядину снять с огня, подавать к столу лучше со свежими овощами.

Шашлык для вегетарианцев

Ингредиенты:

свежие шампиньоны,

крупные помидоры,

кабачок,

соль и орегано.

Рецепт приготовления вегетарианского шашлыка: сперва нарезаем кабачок кружочками — очищать его от кожуры не нужно. Затем помидоры разрезаем пополам, а грибы оставляем целыми. Натираем солью кружочки кабачка, шляпки грибов и половинки помидоров на срезе. Посыпаем орегано помидоры на срезе. Нанизываем продукты на шампуры. При этом чередуем их — кабачок, шампиньон, помидор, затем снова кабачок и так далее. Готовим на мангале над горячими углями сначала с одной стороны. Шампиньоны и кожура помидоров должны подсохнуть и слегка сморщиться. Теперь переворачиваем вегетарианский шашлык и готовим с другой стороны до такого же состояния. Перед подачей можно сбрызнуть оливковым маслом.

Кстати говоря, на эти праздничные выходные обещают быть пасмурными и дождливыми. Если прогноз от синоптиков сбудется, погода испортит ваши планы и лишит возможности пожарить шашлыки на природе — то вас с радостью примут в чайхане «Павлин Мавлин» на улице Николая Зелинского, 17. Поверьте, здесь кулинары готовят отличный шашлык, который понравится даже самому прихотливому гурману.

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