Вы знали, что в этом году популярен коричневый напиток варенец из России?

Коричневый, коричневый, коричневый! Этот запрос в топе среди девушек по теме самый популярный цвет 2018 года. Он очень насыщенный, яркий, но при этом теплый и спокойный. Его неожиданное очарование заключается в сочетании зрелости, мягкости, уверенности, элегантности и сексуальности.

«Йогурт коричневого цвета» представляет технологическое нововведение

Коричневый йогурт — новый вид кисломолочных продуктов на рынке. Этот напиток выделяется среди других. Сравнивая с уже имеющимися товарами, новинка сильно отличается. Потребитель может насладиться прекрасным карамельным ароматом, который получается естественным путем и делает вкус напитка еще более приятным. В любое время года варенец придаст вам сил! Коричневый йогурт в российском стиле ввел новую моду на коричневый цвет, благодаря натуральности и простоте!

Почему варенец коричневый?

Причиной такого необычного цвета является возникающая в процессе изготовления реакция Майяра. Она широко распространена в пищевой промышленности при неферментативном потемнении. Поэтому справедливо утверждать, что цвет и вид этого продукта достигается естественным путем, без добавления посторонних ингредиентов. Как и при выпечке хлеба, из-за реакции Майяра аромат изделия становится еще более насыщенным. Однако происходит потеря аминокислот, таких как лизин, а также сокращается количество витаминов В1 и В6.