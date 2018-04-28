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В ЦВО определили лучших поваров и пекарей
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В ЦВО определили лучших поваров и пекарей 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие соревновались в выпекании хлебобулочных изделий и приготовлении блюд по произвольному рецепту с учетом особенностей национальной кухни регионов и дислокации воинских частей округа.
В Оренбургской области на базе мотострелкового соединения Центрального военного округа завершился окружной конкурс «Полевая кухня», где определились лучшие военные повара и пекари.
Победителем состязаний стала команда 2-й общевойсковой армии, на втором месте повара и пекари частей окружного подчинения, на третьем — команда 41-й общевойсковой армии.
Военные повара соревновались в выпекании хлебобулочных изделий и приготовлении блюд по произвольному рецепту с учетом особенностей национальной кухни регионов и дислокации воинских частей округа.
Кроме специальных навыков по приготовлению пищи, специалисты продовольственной службы выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата АК-74 и пистолета ПМ.
Лучшие повара и пекари представят Центральный военный округ на всеармейском конкурсе, который пройдет в Саратовской области на базе Вольского военного института материального обеспечения.
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