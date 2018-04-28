Вкусно, как в Баку: 4 идеальные закуски для Гран-при Азербайджана Формулы-1

Формула-1 подобралась совсем близко, и на этот раз нам предстоит приготовить к трансляции блюда соседней страны. Разжигай огонь и подогревай масло!

Если в двух словах сказать о разнице между азербайджанской кухней и русской, то в ней нет свинины, но это с лихвой компенсируется обилием специй. Так как гонка будет проходить днем, в этот раз можно приготовить что-то посерьезнее.

Для разнообразия мы подобрали специальные блюда для поклонников каждой из ведущих команд.

Долма для тех, кто болеет за Mercedes AMG Petronas Motorsport

Нам понадобятся:

150-200 г свежих виноградных листьев

500 г бараньего мясного фарша (можно смешать баранину и говядину)

200 г репчатого лука, проведенного через мясорубку

соль, перец по вкусу

зелень: кинза, укроп, мята

100 г сырого риса

50-100 г сливочного масла

соус: кефир и чеснок

Итак, начнем с того, что нашинкуем зелень и промоем рис. Теперь перемешаем мясо с луком и соединим все ингредиенты. Снова мешаем. Вымытые виноградные листья отправляем в кипяток на 2-3 минуты. Жарить наши азербайджанские голубцы будем в кастрюле с толстым дном, в которую нужно налить чуть-чуть масла.

Теперь берем по одному виноградному листу и кладем на него начинку, после чего закрываем конвертиком. Вначале снизу, потом с боков, потом сверху. Если ты не силен в оригами, то просто заверни свою долму. Укладываем полученные долмы на дно кастрюли.

Ставим кастрюлю на огонь (сначала максимальный, а когда начнет кипеть, то переведем на средний), заливаем водой, а сверху помещаем десертную тарелку, чтобы во время закипания долма не поднялась и не раскрылась. Закрываем кастрюлю крышкой и варим полтора часа. Долма подается с кефиром, смешанным с раздавленным чесноком.

Чагыртма для фанатов Scuderia Ferrari

Нам понадобятся:

1 кг лука репчатого

0,5 кг куриных голяшек

5 яиц 1 ч. л. специй

Предлагаем начать с лука, который нужно нарезать. Отправляем его на сковороду с маслом. Заметь, что нам надо не обжарить лук, а протушить! Это важно. Поэтому его нужно постоянно помешивать.

Теперь солим. Один-единственный раз за всю готовку. Когда лук стал мягким, добавляем курицу. Закрываем крышкой и оставляем тушиться минут на 15-20, пару раз переворачивая голени.

А пока разобьем яйца в тарелку и добавим в них специи по вкусу. Хорошо взбиваем яйца и выливаем их в готовую курицу. Закрываем крышкой и оставляем тушить еще минут на 10-15. А теперь на стол!

Чучу для тех, кто болеет за Aston Martin Red Bull Racing

Нам понадобятся:

125 г шпината

125 г зеленого лука

125 г пряной зелени (петрушка, эстрагон, кинза, мята)

стебель зеленого молодого чеснока

2 яйца

20 г молока

20 г топленого масла

60 г сметаны

соль по вкусу

Мелко режем зелень. Яйца взбиваем с молоком до получения однородной массы. В глубокой сковороде разогреваем масло, обжариваем в нем всю зелень так, чтобы она слегка погрустнела.

Теперь солим, вливаем взбитые яйца, быстро перемешиваем их с зеленью и поджариваем зеленый блин-омлет с обеих сторон. При подаче на стол нарезаем крупными кусками и обливаем сметаной.

Шаурма для остального пелетона

Нам понадобятся:

4 лаваша

2 куриные грудки

150 г твердого сыра

1 помидор

100 г соленых огурцов

60 г капусты краснокочанной

150 г пекинской капусты

50 мл растительного масла

100 г горчицы

100 г майонеза

50 г кетчупа

соль, перец и специи по вкусу

Итак, поиграем в Дядю Денера. Для начала обсыпим куриное филе специями и обжарим на медленном огне с каждой стороны по 7,5 минут до золотистой корочки.

Теперь нарезаем мелкой соломкой пекинскую и краснокочанную капусту. Огурцы разрезаем вдоль на 4 части. Помидоры нарезаем полукружиями, предварительно удалив жесткую сердцевину. Сыр трем на крупной терке.

Настало время для самого интересного — соуса! Для этого смешиваем горчицу с майонезом и кетчупом. Филе нарезаем тонкими слайсами и начинаем собирать шаурму. Разворачиваем лаваш и по центру выкладываем капустное ассорти и куриную грудку. Сверху укладываем огурцы и помидоры. Поливаем соусом и посыпаем сыром. И наконец, заворачиваем в рулет, подворачивая края. Отправляем в духовку на решетку для гриля и готовим шаурму с курицей 5 минут при температуре 220 градусов