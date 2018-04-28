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Еда от мэра: на конкурсе поваров Лукашев приготовил борщ
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Еда от мэра: на конкурсе поваров Лукашев приготовил борщ 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. В Симферополе в средней общеобразовательной школе-детском саду №6 прошел конкурс среди поваров образовательных учреждений. В рамках соревнования была запланирована также внеконкурсная программа, во время которой глава администрации Симферополя Игорь Лукашев, а также его заместитель Анжелика Николаенко приготовили борщ.
И если замглавы приготовила суп без мяса, то глава столицы РК сварил борщ по своему фирменному рецепту.
"Овощи, отварной язык — я так готовлю борщ дома. Всем нравится, я и сам борщ люблю. Правда, часто готовить не получается — времени просто не хватает", — рассказал Игорь Лукашев.
При этом он добавил, что в свой фирменный борщ он все ингредиенты режет крупно. Овощи — соломкой, картошку — кубиками и добавляет много зелени, в том числе, кинзу, петрушку, базилик и немного чеснока.
Однако, по его словам Лукашева, взяться за поварешку его вынудил именно конкурс.
"Главная задача сподвигнуть наших поваров, которые работают в детских садах готовить вкусно, полезно и хорошо кормить наших деток. Мы же объехали каждую школу и каждый детский сад, я лично проверил все кладовки, посмотрел качество овощей, посмотрел, чтобы было настоящее масло, сметана, свежее молоко. Также проверили, чтобы было многообразие в питании в детских садах", — рассказал Игорь Лукашев.
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