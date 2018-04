Туризм, инновации и пасха: традиционная подборка дизайна упаковки

В нашем апрельском обзоре упаковки можно найти всё: гастрономический туризм, ситцевый узелок и даже домашнюю овощную лавку.

О том, на какой дизайн упаковки делают ставки брендинговые агентства и сами бренды, в нашей подборке.

Гастрономический туризм от Getbrand

Из теплых воспоминаний и мечтах об отпуске возникла идея объединить под одним брендом колоритные национальные продукты Греции, любимые во всем мире.

Greece is — это греческий йогурт, соленые козьи сыры, оливковое масло, освежающая рецина, лиловые оливки «Каламата», морская соль и прочие гастрономические (и не только) достопримечательности Греции.

Даже тот, кто никогда там не был, наверняка узнает в дизайне линейки знаменитые бело-голубые дома Санторини, пожалуй, самого известного греческого острова. Именно его местные пейзажи, колорит и удивительная архитектура легли в основу концепта.

Яркие крафтовые иллюстрации каждой упаковки складываются в аутентичный городской пейзаж, объединяют линейку и передают эмоциональную атмосферу страны. Вместе с Greece is легко предаться греческому гедонизму, просто наполнив день вкусами, ароматами и цветами Санторини.

fs disable

Яркие паттерны на консервативной полке от Fabula Branding

Группа компаний «Интерпапер» выводит на рынок новую продуктовую линейку ТМ Veta, в которую входят туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки. Задача — сделать продукцию заметной на полке и продемонстрировать ее преимущества, сохранив при этом узнаваемость торговой марки.

Была разработана внутренняя логическая структура дизайна, которой подчиняются все его составляющие.

Так, фоновый паттерн перекликается с обликом бренд-персонажа и объединяет основные цвета каждой упаковки. Для того, чтобы дополнительно подчеркнуть взаимосвязь различных визуальных элементов, был переработан блок логотипа: если раньше он просто отдалённо напоминал бабл из комиксов, то сейчас это сходство усилено.

Чтобы быстрее добиться внимания покупателей, был добавлен сабнейм «Comfy» и проработаны все графические составляющие так, чтобы они напоминали нарисованную от руки иллюстрацию. Такой личностный подход отражает отношение производителя к вопросам персонального комфорта.

В результате на традиционно консервативной и, откровенно говоря, скучноватой полке появилось современное и яркое решение, а бренд-персонаж смело рекомендует новую продукцию прямо с упаковки.

fs disable

Новые продуктовые линейки"Благо" от DDC.Lab Одной из основных задач компании «Благо», крупного российского производителя масложировой продукции, является завоевание новых ниш на FMCG рынке. Решением стал запуск линеек консервированных овощей в стеклянных и жестяных банках, а также приправ и специй под брендом «Благо».

В новом дизайне упаковки креаторы решили применить cross-promotion, чтобы объединить всю продукцию. В качестве основного визуала использовали кухню, где «разложили» по полочкам товар. Теперь на банке с горшком покупатель видит приправы и масло, на приправах — масло и горошек и так далее. Подобный приём будет легко ложиться на новые категории товаров и объединять весь портфель компании «Благо».

Основной акцент в дизайне сделан на логотип. Фирменные цвета продукции «Благо» на этикетке легко узнаваемы потребителями бренда. На фронтальной части этикетки овощных консервов изображены сочные овощи, а на боковой — проиллюстрированы ключевые особенности, которые подчеркивают исключительное качество продукта. На боковой части овощных консервов иллюстрированы ключевые особенности конкретного продукта.

Лицевую сторону пяти SKU приправ украшают изображения аппетитных блюд и ингредиентов. Обратная сторона товара представляет собой гармоничное сочетание рецепта блюда с фронтальной части и уникальной иллюстрации штрих-кода. Также обратная сторона напоминает о мультикатегорийности бренда изображениями масла и консервированного горошка «Благо».

fs disable

«Томин хлеб» от Pavlov`s design

При разработке дизайна пасхальной упаковки в Pavlov’s Design вспомнили детство и своих бабушек в ситцевых платьях. Они наряжались к празднику во что-то яркое, накрывали столы кружевными скатертями, ставили на стол свежеприготовленный кулич, корзинку с крашеными яйцами и ждали в гости родных.

Конструктив упаковки позволяет видеть сам продукт, как бы завернутый в узелок из ситца. Красный цвет для внутренней части упаковки символизирует сокрытую ценность, что-то важное, что нужно прятать. Специально для этой упаковки была сделана вышивка названия.

fs disable

Miltea: инновационный напиток от Weavers Brand Consultancy

Чай — самый распространенный напиток на территории Казахстана. Причем здесь повсеместно пьют чай именно с молоком, на много веков предвосхитив известную английскую традицию.

Компания решила вывести на рынок традиционный чай с молоком, приготовленный с использованием только натуральных ингредиентов и зайти с этим продуктом в популярную и уже привычную для современной аудитории категорию холодных чаев — IceTea.

Стремление максимально быстро раскрыть суть продукта нашло воплощение и в концепции дизайна упаковки.

Популярный среди молодой аудитории образ черной меловой доски, современная графика логотипа и информативный дизайн — стали фоном для визуальной доминанты композиции — аппетитной фуд-зоны. Завораживающая картинка, на которой показан процесс смешивания чая и молока, делает упаковку живой, привлекательной и уникальной. В стилистике модного кафе также выполнена инфографика, размещенная на лицевой панели упаковки.

fs disable

Сыры Van Gold от Fabula Branding

Агентство Fabula Branding разработало торговую марку для Пружанского молочного комбината: новый продукт — это полутвердые, сычужные сыры премиум-класса, которые изготавливаются по итальянской, голландской и швейцарской технологиям.

При создании торговой марки нам нужно было рассказать историю происхождения продукта — так и появился нейм Van Gold. Созвучный с фамилией знаменитого художника, он подчеркивает европейскую рецептуру сыра. К тому же, слово «Gold», то есть «золотой», в нейме — это и цвет сыра, и в некоторой мере маркер премиальности.

Упаковки выполнены в благородной цветовой гамме, а слоган «История одного сыра» напоминает, что продукт сделан по многолетнему проверенному рецепту. Этот посыл усиливают дата основания производства и стилизованная под старину гравюрная иллюстрация.

Вкусовая отстройка производится по цвету обводки и центральной плашки, а цикличное повторение нейма и сорта сыра позволяют сохранить узнаваемость марки даже после разрезания сырной головы.

fs disable

Овощная лавка в доме от Pavlov`s design

Продуктовая линейка фермерских продуктов «Овощная лавка» разработана для занятых вегетарианцев.

При разработке упаковки Pavlov’s Design вдохновлялись атмосферой европейских овощных развалов. Прикосновения к продукту, доверие к продавцу, который заботливо выращивает овощи у себя на грядке и перед тем, как положить каждый овощ на прилавок, протирает его тряпочкой, — все эти еле уловимые детали создают ощущение кусочка провинции в большом городе.

Отдельное внимание было уделено выбору цвета и материала упаковки. Зелёный цвет подложки придает продукту больше аппетитности, а выборочная матовая поверхность плёнки вызывает правильные и приятные тактильные ощущения. В дизайне упаковки изображены ингредиенты, а сам продукт можно увидеть в специальном прозрачном окне.

fs disable

Торговая марка «Домашкино» закончила рестайлинг

«Для своих домашних!» — таков девиз «Домашкино». И именно в этих словах суть нового позиционирования марки. Она берет на себя непростую роль главной помощницы хозяйкам, понимающей желание женщин дать своим близким все самое лучшее и полезное.

О пользе, натуральности и безопасности продуктов марки говорит знак качества — ГОСТ — на упаковках.

Разноцветные этикетки нового «Домашкино» частично линованы под тетрадные листы.

На каждой коробочке, бутылке или пакете — небольшая мамина записка, адресованная ребенку, и здесь же полезный совет уже самим хозяйкам: где-то это рецепт проверенного народного средства для поднятия иммунитета, где-то — выпечки или другого блюда.

Объединяет советы «привязка» именно к тому продукту, на упаковке которого они размещены. Еще одна «фишка» — фото реальных мам, обращающихся к потребителям с упаковок. Именно они выступают в роли авторов записок и советов.

fs disable

Lay’s в киноформате

Бренд выпустил новый формат упаковки — пачку-чашу — решение для большой компании, собравшейся вокруг экрана.

Больше не нужно пересыпать чипсы в посуду или передавать их по кругу. Такая упаковка удобна в использовании: легко открывается одним движением, ставится на стол, как миска, в которую можно опустить сразу несколько рук.

В новом формате выпускаются популярные вкусы Lay’s: «Сметана и зелень», «Молодой зеленый лук» и «Краб».

fs disable

Дизайн бумажных стаканов к Чемпионату мира по футболу 2018

В преддверии состязания вниманию общественности была представлена целая коллекция одноразовых бумажных стаканов FOOTBALL для фан-зон, кафе и ресторанов от российского производителя «Формация».

Яркий лаконичный дизайн коллекции, в соответствии со спортивными принципами, несет в себе энергичный посыл: «Играй. Наслаждайся. Живи.» Линейка представлена всеми возможными размерами, от 150 до 500 мл.

«Пусть будет» чай! от Ohmybrand

Брендинговое агентство Ohmybrand совместно с компанией Teapins осуществили локализацию популярного подарочного чая «I wish you» для российского рынка.

Кроме разработки названия, нужно было адаптировать дизайн к русскому рынку и изменить конструкцию упаковки. Основная задача, которая стояла перед агентством, это сделать современный универсальный чай-подарок, который можно с удовольствием захватить в гости или подарить отдельно.

«Пусть будет» — это чай-игра: можно выбирать пожелания по вкусу, да и просто заваривать чай каждое утро будет веселей. 10 видов чая и 10 слов, которые можно миксовать на свой вкус, создавая уникальное пожелание.

В международной версии можно пожелать хорошего секса, карьеры и идей, а в русской версии — любви и гармонии, в соответствии с особенностями менталитета российской аудитории. Конструкция упаковки тоже претерпела изменения: одной из целей было сделать новый продукт компактней, чем его европейская версия, тем самым удобней для размещения на полке в супермаркете.

fs disable

WTF: на рынке появился новый яркий бренд радлеров от AB InBev Efes

Дизайном упаковки занималось агентство Max Brandson, разработку нейминга поручили MOST Creative Club.

Неймингом занималось агентство MOST Creative Club. Название было выбрано лаконичное — WTF?. Расшифровывается оно вполне прилично: What The Fruit? («что за фрукт?» — англ.).

Как и название, дизайн радлеров создан специально для поколения мемов и смайлов: яркие цвета и сочные фрукты на упаковке не дадут пройти мимо заветной полки, а сам логотип напоминает рисунок граффити. Кисло-сладкий вкус в сочетании с солодовым ароматом однозначно понравится любителям гастрономических экспериментов. Подробнее на Sostav.

fs disable

Пиво по средневековым рецептам: IKON BC обновило бренд пива «Чаща»

Агентство IKON BC выбрало тактику использования средневековых гравюр на современный лад, тем самым передав концепцию бренда: дремучее по форме, современное по содержанию.

Дизайн упаковки выполнен в стилистике бестиарий. Были переосмыслены средневековые хроники, а бренд-персонаж был помещен в различные ситуации, связанные с различными существами. То он сражается с драконом, а вот он уже герой-любовник, соблазняющий русалку в образе рыбы.

Креативная команда сохранила толику юмора и сарказма, но при этом не отходила от разворачивающейся трагедии в борьбе с темными силами. Подробнее на Sostav.

fs disable

Просто космос: Depot WPF провело редизайн упаковки Kosmostars

Специалисты Depot WPF обновили логотип и модернизировали дизайн упаковки завтраков Kosmostars — на ней теперь собрались планеты, имена которых предстоит вспомнить юным исследователям.

Также был полностью изменен образ фирменного персонажа — веселого медведя-космонавта Капитана Стара. Отдельный повод для гордости агентства — использование нового облика Kosmostars не только в России, но еще в Испании и Португалии. Подробнее на Sostav.

fs disable

PG branding выполнило дизайн в стиле «ниндзя» для упаковки сыров

Размышляя над тем, на что похожа голова сыра, команда PG решила, что она отдаленно похожа на человеческую голову.

С другой стороны, все эти вкусы «васаби», «имбирь» и даже «перец чили» ассоциируются с японской кухней и культурой. Также японскую культуру нельзя представить без их классического амплуа — ниндзя. Совместив все эти «размышления», получился сыр с дизайном «ниндзя».

"Разлетающаяся" сзади белая этикетка на черном фоне и имитация глаз с помощью названия «Cheese Ninja», создают впечатление, что это самый настоящий отважный ниндзя.

Дифференциация продукта показана с помощью цветных наклеек, обозначающих вкусы. Подробнее на Sostav.

fs disable

«Волжанка» с цитрусом от Depot WPF В результате рестайлинга на этикетке бутылки появились диагональные линии. Выполненные цветом, близким к гамме фона, они не нарушают стройность базового дизайна, при этом создают новое, более динамичное настроение. Фудгруппа также решена с небольшой «изюминкой»: изображение лимона состоит из полигонов, освежая восприятие.

Как результат, дизайн продукта остался в общей линейке, при этом выделяется на полке, выглядит привлекательно для потребителя. Подробнее на Sostav.

fs disable

5 новых брендов от Getbrand

Yes Me Концепция упаковки фокусирует внимание на яркости, сочности и свежести вкуса, иллюстрируя сущность бренда — вы можете есть мороженое, наслаждаться его вкусом и не беспокоиться, что это отразится на фигуре. Так сказать, удовольствие без чувства вины.

РазДваАйс

«РазДваАйс» ориентирован на детскую аудиторию. Для детей важен элемент игры и необычный вкус. Игровым элементом становится вкладыш сюрприз и озорные запоминающиеся персонажи-монстрики.

В линейке всего два вкуса — эскимо со вкусом «бабл гам» и «арбуза» в сочетании со взрывной карамелью. Дети достаточно консервативны и не любят многообразия вкусов. Поэтому акцент был не на количество, а на некую изюминку — «интерактивный» вкус. Это мороженое, которое и тает, и хрустит, и взрывается.

Натуранчо

Название третьего бренда «Натуранчо» говорит само за себя. Его аудитория — люди, для которых главное состав и натуральность. Они готовы поддерживать местного производителя и фермерский продукт.

Это бренд для тех, кто ценит все естественное и настоящее, будь то традиционные рецепты бабушкиного пирога и варенья или фото истории о путешествиях, походах и других развлечениях на природе.

Feel More

Это люксовое предложение для искушенной аудитории, которая ценит оригинальность и новые впечатления. Вкус для нее превыше заботы о фигуре, а еда — один из ритуалов чувственного и эстетического удовольствия. Это не просто мороженое, а настоящий авторский десерт.

Вызывающе привлекательная зона продукта мысленно настраивает на предвкушение удовольствия. Близкие ассоциации с глянцем и ювелирными украшениями поддерживают ассоциации с миром роскоши и жизни, в которой ни в чем себе не отказывают.

С нашего двора

Многие люди будучи взрослыми ностальгируют по детству и убеждены, что «раньше было лучше». Для них был придуман бренд «С нашего двора». Лакомство, которое создает предвкушение праздника для ребенка, живущего внутри каждого из нас. В дизайне использованы цитаты и детские фотографии создателей мороженого. Это обращение к аудитории на эмоциональном уровне, которое дает возможность еще раз почувствовать беспечность и беззаботность детства.

Подробнее на Sostav.