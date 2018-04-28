Зарубежные СМИ заинтересовались маслом «Новичок» ульяновского фермера

Интервью с фермером из Ульяновской области Алексеем Якушевым появилось на страницах издания The New York Times. Об этом «ФедералПресс» сообщил производитель масла «Новичок».

«Да так и есть. НьюЕркТаемс, Раша Тудей , Спутник и многие другие взяли у меня интервью и опубликовали. Друзья из Европы пишут, что они обмениваются фото с НОВИЧКОМ. Шутка понята, они ее оценили и поняли», — говорит Алексей Якушев (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим.).

Американскому изданию российский фермер рассказал, что «так он пытался привнести элемент юмора в международный шпионский скандал».

Напомним, 20 апреля в Ульяновске открывается очередная продовольственная ярмарка. Один из местных производителей под маркой «ЭкоФерма Якушев» представил на ярмарке свою продукцию — подсолнечное масло в обновленной упаковке. Свет увидел товар с названием «Новичок», как поясняет производитель подсолнечного продукта — это масло «модного» отжима.

Кстати, идея создать одноименное с ядовитым веществом масло не нашла отклика у пользователей социальной сети, которым была продемонстрирована новая упаковка продукта.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, предположительно ядом «Новичок», произошло 4 марта в Солсбери.

Фото: соцсеть