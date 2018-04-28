Ещё
Зарубежные СМИ заинтересовались маслом «Новичок» ульяновского фермера
Далее:
Читайте также:
Ещё
Китайские таможенники приняли Лолиту за мужчину
Китайские таможенники приняли Лолиту за мужчину

Зарубежные СМИ заинтересовались маслом «Новичок» ульяновского фермера 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Интервью с фермером из Ульяновской области Алексеем Якушевым появилось на страницах издания The New York Times. Об этом «ФедералПресс» сообщил производитель масла «Новичок».
«Да так и есть. НьюЕркТаемс, Раша Тудей, Спутник и многие другие взяли у меня интервью и опубликовали. Друзья из Европы пишут, что они обмениваются фото с НОВИЧКОМ. Шутка понята, они ее оценили и поняли», — говорит Алексей Якушев (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим.).
Американскому изданию российский фермер рассказал, что «так он пытался привнести элемент юмора в международный шпионский скандал».
Напомним, 20 апреля в Ульяновске открывается очередная продовольственная ярмарка. Один из местных производителей под маркой «ЭкоФерма Якушев» представил на ярмарке свою продукцию — подсолнечное масло в обновленной упаковке. Свет увидел товар с названием «Новичок», как поясняет производитель подсолнечного продукта — это масло «модного» отжима.
Кстати, идея создать одноименное с ядовитым веществом масло не нашла отклика у пользователей социальной сети, которым была продемонстрирована новая упаковка продукта.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, предположительно ядом «Новичок», произошло 4 марта в Солсбери.
Фото: соцсеть
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Стало известно, почему кошки любят пить воду из-под крана Сыр, сосиски и яйца конфисковали у петрозаводчанина на границе с Финляндией «Ничего кроме вреда от шоколада с сахаром мы не получим»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Букина показала секси-фигуру после вторых родов9
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег77
Что случится, если есть по три яйца в день14
Бирюкова увела мужа у подруги1
Видео
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
00:59
Пугачева удивила образом школьницы
Звёзды
01:30
51-летняя Холли Берри сверкнула обвисшей грудью
Звёзды Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение