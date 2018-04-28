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Как сделать острый нож из обычной фольги
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Как сделать острый нож из обычной фольги 

Don't Panic 38 минут назад
Фото: Don't Panic
Самурай остается самураем даже в XXI веке: японский ютубер kiwame не может удержаться от создания острейших ножей, притом из любых подручных материалов.
В этот раз блоггер взял обычную алюминиевую фольгу и за каких-то пару часов из хрустящих листов соорудил самый настоящий нож, притом очень острый.
Умельцу пришлось несколько раз прогревать фольгу горелкой. Кроме того, он будто настоящий кузнец работает над заготовкой молотом — правда, очень маленьким.
Кстати, он же сравнительно недавно сделал ножи из макарон, порезал ими овощи, а затем сварил ножи и с удовольствием съел.
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