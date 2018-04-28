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Неожиданная польза вредных продуктов
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Неожиданная польза вредных продуктов 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: depositphotos.com
Вы наверняка обрадуетесь: ученые нашли плюсы в продуктах, считавшихся всегда исключительно вредными.
Так, например, картофель фри, оказывается, оказывает положительное влияние на волосы. В нем найден компонент полидиметилсилоксан, при помощь которого экспертам удалось вырастить волосяные фолликулы.
Но вот новость, которая покажется вам еще более удивительной, а кому-то — более приятной: пиво способствует похудению.
Это обнаружили биологи из Университета Орегоны. Виной всему вещество ксантогумол, содержащееся в хмеле. Оно положительно влияет на борьбу с лишним весом, а заодно нормализует повышенное кровяное давление.
Но не забывайте, что вред этих продуктов все же никуда не делся и при злоупотреблении явно перевысит пользу.
Женский форум
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