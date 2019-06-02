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Вредные продукты могут приносить пользу 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Вы наверняка обрадуетесь: ученые нашли плюсы в продуктах, считавшихся всегда исключительно вредными.
Так, например, картофель фри, оказывается, оказывает положительное влияние на волосы. В нем найден компонент полидиметилсилоксан, при помощь которого экспертам удалось вырастить волосяные фолликулы.
Но вот новость, которая покажется вам еще более удивительной, а кому-то — более приятной: пиво способствует похудению.
Это обнаружили биологи из университета Орегона. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Archives of Biochemistry and Biophysics.
Дело в том, что в пиве содержится вещество ксантогумол, получаемое из хмеля. Оно положительно влияет на борьбу с лишним весом, а заодно нормализует повышенное кровяное давление. Согласно заявлению ученых, этот напиток может положительно влиять на здоровье людей, страдающих метаболическим синдромом.
Однако, если вы решили, что теперь сможете безнаказанно питаться фастфудом, то вы ошибаетесь. Калорийность этих продуктов все же никуда не делась, поэтому не стоит забывать о сбалансированной диете. Вредные продукты все равно останутся вредными, если употреблять их в больших количествах.
Женский форум
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