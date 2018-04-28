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Возле «Волгоград Арены» 2 мая откроется фуд-парк
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Возле «Волгоград Арены» 2 мая откроется фуд-парк 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Для зрителей второго тестового матча 2 мая рядом со стадионом «Волгоград Арена» откроется фуд-парк с национальным колоритом. Болельщикам предложат безалкогольные напитки, выпечку, блины, шашлыки, кондитерские изделия, а также блюда народов России.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, впервые штрудели с капустно-рыбной начинкой, а также с куриным мясом горожане смогли попробовать во время первого тестового матча 21 апреля. Купить их они смогут и в день второй игры. Кроме того, сладкоежки смогут приобрести всевозможные пряники, кексы и пирожки. Всего 2 мая в точках питания на территории, прилегающей к «Волгоград Арене», будет представлено более 30 видов свежей выпечки, а также несколько видов шашлыка. Болельщикам также предложат попробовать блюда национальной кухни.
Кроме угощений болельщиков ждет культурно-развлекательная программа. С 12:00 в парковой зоне, где проходит «Дорога болельщиков», начнут выступать творческие коллективы и солисты МУК «Волгоградконцерт». Гости смогут услышать джазовые композиции в исполнении коллектива «Комбо-джаз-бенд», лирические русские народные мелодии от ансамбля консерватории имени Серебрякова, а также выступление духового оркестра, брасс-квинтета и солистов МУК.
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