Что нужно для здоровья кишечника?

Если вы хотите иметь здоровое тело, вы должны сначала иметь здоровый кишечник. Какая связь между ними? Чем здоровее у вас кишечник, тем лучше вы будете поглощать полезные питательные вещества из пищи, которую вы употребляете. МедикФорум выяснил, что нужно знать для того, чтобы кишечник был здоровым.

7 основных питательных веществ для здорового кишечника

Витамин B6 — это микроэлемент, который может уменьшаться у употребляющих алкоголь. Однако витамин B6 полезен для кишечника, так, как он может защитить его от опасных уровней воспаления. Витамин B6 также помогает в производстве химических веществ мозга и синтеза крови. Недостаток магния может предотвратить поглощение витамина B6. Фолиевая кислота может защитить от рака желудка и толстой кишки, а также помочь в производстве новых клеток в кишечнике. Вместе с витамином B12, фолиевая кислота (которая является формой витамина В9) помогает контролировать воспаление в организме. Витамины A, D и E в совокупности влияют на иммунную систему и укрепляют здоровье кишечника. Например, когда вы перестаете кормить ребенка грудным молоком, диета, богатая витамином А, может помочь предотвратить инфекции. Помимо профилактики кишечных инфекций, витамин А также помогает поддерживать хорошую микрофлору в желудке. Важно отметить, что для того, чтобы воспользоваться полезными свойствами витамина А, необходимо достаточно цинка и железа в организме. Вы можете найти витамин D в органической пище — лососе, сардинах, желтках. К счастью, воздействие солнечного света также заряжает организм витамином D. Доказано, что дефицит витамина D связан с большим количеством заболеваний, среди которых: рак толстой кишки, синдром раздраженного кишечника. Витамин D обладает антибактериальным свойством и защищает кишечник от инфекций. Пробиотики могут естественным образом увеличить уровень витамина D. Пищеварительные ферменты зависят от ряда минералов. Одним из этих минералов является цинк. Это гарантирует, что пища полностью усваивается и используется. Люди с длительными кишечными проблемами или аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы подвергаются большему риску дефицита селена. Отсутствие достаточного количества селена в организме, также делает его более восприимчивым к стрессу, а это может быть связано с долгосрочными проблемами в кишечнике. Магний имеет решающее значение для вашего общего благополучия, включая здоровье кишечника и связанных с ним систем. Низкие уровни магния связаны с системным воспалением. Если вы хотите получить больше магния с пищей, употребляйте больше зеленых листовых овощей и миндаля.

Как правильно следить за работой кишечника?

Важной составляющей работы кишечника является бактериальный состав. Для того, чтобы он оставался здоровым важно следить за медикаментами, которые вы употребляете. Употребление антибиотиков может нарушить работу кишечника. Также немаловажно следить за питанием. Слишком острая или слишком соленая пища может отрицательно сказаться на работе этого органа. Кроме того, важно регулярное освобождение кишечника. Ранее ученые рассказали, как восстановить микрофлору кишечника.