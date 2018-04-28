Индекс шашлыка: сколько стоит в Уфе главное блюдо майских выходных

На старт, внимание, май! Уже через несколько часов россияне погрузятся в атмосферу весенних выходных. Целых четыре дня можно не думать о работе и учёбе, а наслаждаться отдыхом и шашлыком.

Корреспондент Ufa1 прошёлся по крупным уфимским гипермаркетам и сосчитал, во сколько обойдётся главное блюдо майских выходных.

Маринад — наше всё Споры о том, как лучше мариновать шашлык, пожалуй, стоят в нашей республике на втором месте после политики. Каждый уверен, что именно его маринад — идеальный. В редакции вкусы тоже разошлись: одни предпочитают вымачивать мясо в уксусе, другие — в лимонном или яблочном соке, а третьи уверены, что самый сочный шашлык получается на луковом маринаде. Поэтому для расчётов мы взяли лук, уксус и лимоны.

Замачивать мясо можно даже в лимонном соке

Набор продуктов

В магазинах мы искали: 1 кг мяса, столько же лука и лимонов, и уксус 9-процентный объёмом 0,5 л.

Решили изучать цены на свинину: говядина считается для шашлыка слишком жесткой, а баранина в магазине гость редкий. Да и коллеги в редакции чаще всего готовят шашлык именно из мяса свиней.

В магазинах у дома найти свинину оказалось практически нереально, а вот в гипермаркетах ее предостаточно. Окорок, лопатка, задняя часть — что выбрать? Да и разброс цен велик: от 229 до 369 рублей за килограмм. Задачу решили упростить — взяли в расчет цену самых дешёвых кусков.

В «Пятёрочке» выбор мяса сравнения с гипермаркетами, конечно, не выдерживает: там удалось найти только 800-граммовые окорока в вакуумной упаковке. Пришлось призвать на помощь математику и высчитывать цену за килограмм.

Маринад из лука и уксуса — самый традиционный

Цены на лимоны в торговых точках также существенно отличаются — от 86 до 120 рублей за килограмм.

Еще сложнее было отыскать уксус нужной, 9-процентной, концентрации. Например, в «Ленте» предлагают лишь 70-процентную эссенцию. Деваться некуда — кладём её в нашу воображаемую продуктовую корзину. Разница в цене — в два раза, зато в результате выходит экономичнее.

Итоги

По результатам подсчётов в лидеры выбились «О`кей», «Лента» и «Магнит» : здесь можно уложиться в 400 рублей. А вот самый дорогой шашлык — в «Пятёрочке» и «Карусели» — 443 и 423 рубля за кило соответственно.

Отдельно рассмотрели вариант для ленивых — готовый шашлык! Покупателям крупных гипермаркетов килограмм полуфабриката обойдётся от 190 до 249 рублей. Самое доступное мясо, замаринованное в кефире, нашли в «Ленте», самую дорогую свинину в маринаде — в «Карусели».