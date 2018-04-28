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«Я паркуюсь, как чудак»: подводим итоги конкурса
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«Я паркуюсь, как чудак»: подводим итоги конкурса 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
На сайте 29.ru завершилось голосование за фотографии участников проекта «Я паркуюсь, как чудак». В течение месяца вы присылали нам снимки автомобилей, чьи хозяева решили что ПДД писаны не для них. Последние несколько дней читатели сайта голосовали за фотографии. И вот, победа нашла своего героя.
Больше всего голосов читатели отдали за фотографию, которую прислал на конкурс Александр Привалихин. Кадр сделан в районе Архангельского областного собрания депутатов. Александр получает приз от партнера проекта, автосервиса «Натали-Сервис» — 5 литров масла Motul, замену фильтра и масла. С победителем свяжется представитель 29.ru и расскажет, как получить награду.
Посмотреть, какие фото люди присылали на конкурс, можно здесь и в специальном альбоме в нашей группе «ВКонтакте».
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