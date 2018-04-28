Как быть, если хочется сладкого

Захотелось сладенького? Такая тяга к запретному особо ощутима при наступлении холодов: организм будто взбунтовался и настоятельно требует: хочу и всё тут! Как быть, если даже все предыдущие советы диетологов не помогли? А вы уверены, что знаете все действенные методы? Тогда давай вместе их перечислим, а заодно поговорим о новых, необычных, но отчасти тоже эффективных способах снять «сладостную зависимость» от конфет и шоколадок. Итак, МедикФорум собрал все рецепты на случай, если очень сильно хочется сладкого.

Советы по борьбе с зависимостью от сладкого

Если человек просто не в силах противостоять сладостной истоме, стоит попробовать дойти до ближайшей ванной комнаты и почистить зубы. Тщательно, как советуют дантисты, пройтись не только по эмали, но и промассажировать дёсны. На чистку зубов должно уйти не менее пяти минут твоего драгоценного времени. Уже во время чистки станет заметно, как тяга к сладкому буквально за секунды уменьшится, ведь рецепторы вкуса уже послали сильный сигнал мозгу о смене «настроения» в ротовой полости: от сладкого — к свежему. Хочется нестерпимо? Ну тогда можно съесть. Только не сахарное, а белковое блюдо. Подойдут творог, йогурт, сыр, яйца вкрутую, кефир, рыба, мясо, орехи… Всё то, что в природе богато белком, приводит в норму уровень сахара в крови, тем самым «утоляя» «сладостный голод» где-то примерно через двадцать минут после окончания трапезы.

От сладкого нельзя отказываться