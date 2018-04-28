Как быть, если хочется сладкого 

Захотелось сладенького? Такая тяга к запретному особо ощутима при наступлении холодов: организм будто взбунтовался и настоятельно требует: хочу и всё тут! Как быть, если даже все предыдущие советы диетологов не помогли? А вы уверены, что знаете все действенные методы? Тогда давай вместе их перечислим, а заодно поговорим о новых, необычных, но отчасти тоже эффективных способах снять «сладостную зависимость» от конфет и шоколадок. Итак, МедикФорум собрал все рецепты на случай, если очень сильно хочется сладкого.
Советы по борьбе с зависимостью от сладкого
Если человек просто не в силах противостоять сладостной истоме, стоит попробовать дойти до ближайшей ванной комнаты и почистить зубы. Тщательно, как советуют дантисты, пройтись не только по эмали, но и промассажировать дёсны. На чистку зубов должно уйти не менее пяти минут твоего драгоценного времени. Уже во время чистки станет заметно, как тяга к сладкому буквально за секунды уменьшится, ведь рецепторы вкуса уже послали сильный сигнал мозгу о смене «настроения» в ротовой полости: от сладкого — к свежему. Хочется нестерпимо? Ну тогда можно съесть. Только не сахарное, а белковое блюдо. Подойдут творог, йогурт, сыр, яйца вкрутую, кефир, рыба, мясо, орехи… Всё то, что в природе богато белком, приводит в норму уровень сахара в крови, тем самым «утоляя» «сладостный голод» где-то примерно через двадцать минут после окончания трапезы.
От сладкого нельзя отказываться
Странно видеть этот совет, но это так. Врачи говорят, что есть сладкое нужно. Но только после того, как организм справится с первым и вторым блюдами, то есть — на десерт. Дело в том, что после хорошего обеда или ужина в желудке почти не останется места для сладкого, и нестерпимое желание «сожрать с потрохами» большой кусок торта или пару шоколадок уйдёт без проблем. Выберете один день в неделю для «сладостного насыщения». Такой совет дают диетологи тем, кто вместе с попыткой стабилизировать или снизить свой вес пытается «тренировать» свою силу воли. Принцип таков: один раз в неделю не сдерживай себя особо, но и без меры не потребляй! Только во все остальные шесть дней требуется «отработать» этот «сладенький день», выполняя жёсткие рекомендации специалистов без всяких «не могу» и «не хочу». Перечисленные советы — типичны и действенны. Но есть и такие, что вполне могут называться парадоксальными, но эффективными. Так, иногда стоит делать себе «шоколадные сутки». Один из диетологов предлагает своим клиентам не заморачиваться запретами, а взять да и сотворить «разгрузочно-шоколадный денёк»: приобрести сто пятьдесят граммов добротного шоколада с содержанием какао от 70% и выше. Разделить его на шесть равных порций и в течение дня питаться им через каждые два часа. Последний приём — не позже восьми вечера. Шоколад не жевать, а просто класть в рот и рассасывать до полного таяния. Воду и чай в этот день полагается пить без всяких ограничений. Также есть совет есть сладкое только с пяти до половины седьмого вечера. Такое решение для сладкоежек выдвинул один из ведущих швейцарских диетологов. По его расчётам, эти полтора часа — самое лучшее время для «принятия» сладкого с точки зрения биоритмов. Карл Лагерфельд в свои «за шестьдесят» решил сбросить порядочно и воспользовался рекомендацией своего французского диетолога: не есть лакомство, а просто небольшой промежуток времени подержать его во рту — и выплюнуть. Конечно, это для нас непривычно, но почему бы и не попробовать, если не жалко продуктов… Ну и наконец, простой и эффективный способ — заменять «вредные» сахара на полезные: включать в рацион ягоды, нектарин, а пару раз в неделю «баловать» маленьким кусочком печеньки или ложечкой сгущёнки… Главное — во всём соблюдать меру и не выходить за грани разумного! Ранее эксперты рассказали, почему хочется сладкого при стрессе.