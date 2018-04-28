Как завтракала Екатерина II

Екатерина Великая была не только дальновидным политиком и мудрой женщиной, но и большой любительницей вкусно поесть. Взойдя на трон, бывшая наследница нищего рода немецких аристократов ни в чём себе не отказывала и баловалась яствами самыми что ни на есть экзотическими. При дворе императрицы были заведены роскошные обеды, а кулинары создавали настоящие чудеса.

Европейская мода

В эпоху Екатерины II была распространена мода на поваров-французов. Последние приучили русских аристократов к марципанам, спарже, бланманже и прочим изыскам. Матушка-императрица питала особую слабость к их кулинарным талантам, от чего и располнела в зрелом возрасте. Наслаждаться дорогими кушаньями царица начинала спозаранку.

Утром ей подавали «кофий», щедро сдобренный сливками. Напиток этот в России был по карману даже не каждому аристократу. Фунт кофейных зерен стоил в то время 40 копеек. Для сравнения: целый воз сена для прокорма лошадей можно было купить всего за 20 коп.

К кофе царице подавали миндальные бисквиты и другие сладости, приготовленные все теми же кулинарами-французами.

Обычные трапезы

Через 2 часа после утреннего кофе Екатерина шла трапезничать. О блюдах, которыми её обычно баловали, большинство русских людей в то время даже не слышали. Рябчики по-испански, индейка с шио, гато компьенский, окуни с ветчиной, чирята с оливками, терины с зелёным пуре и крылами, черепаховый суп, итальянские хлебцы, тарталетки, пулярд с трюфелями — все это лишь часть наименований лакомств, входивших в состав ежедневных обедов царицы.

На столе обязательно должны были стоять 10—12 разных салатов и несколько видов соусов. Из блюд «родной» кухни Екатерина очень уважала томленую говядину в остром маринаде, фаршированных шпиком вальдшнепов с брусничным соусом, стерлядей и кронштадтских ершей. Все это подавалось в роскошной посуде и «приправлялось» разговорами с хорошими собеседниками.

Государыня любила, когда при её трапезах присутствовали умные царедворцы в хорошем расположении духа. За угрюмое выражение лица можно было получить строжайший выговор или даже впасть в немилость. К алкоголю Екатерина была достаточно равнодушна. Лишь иногда позволяла себе рюмочку рейнвейна или мадеры. Обычно пила за обедом смородиновый морс или простую воду.

Ежедневные трапезы императрицы обходились государству очень дорого. Стоимость одного обеда могла достигать 70—80 рублей. Это была просто астрономическая сумма по тем временам. Для сравнения: солдат русской армии получал в год 7 рублей, и был этим очень доволен.