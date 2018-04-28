Сезон шашлыков объявляем открытым

РЕЦЕПТЫ

КАК ГОТОВИТЬ?

КАК ВЫБРАТЬ МЯСО?

Костромичи открывают сезон шашлыков. Вместе с компанией «Мясной гурман» редакция портала KOSTROMA.TODAY основательно к этому подготовилась.

Мы узнали: 1) как готовят шашлыки известные костромичи 2) как выбрать отличное мясо и 3) как приготовить шашлык так, что пальчики оближешь?

Как готовят шашлыки известные костромичи?

Шашлык от Виктора ЕМЦА, главы администрации г. Костромы

Шашлык мы готовим часто, рецепт довольно простой, но зато мясо получается сочным. Итак, в мясо добавляем специи, лук, лимон, а потом заливаем все минеральной газированной водой. И оставляем на несколько часов в холодильнике. Минеральную воду надо использовать сильно газированную.

Шашлык от Евгения СОЛОВЬЕВА , ведущего новостей телеканала «Санкт-Петербург»

Половина успеха при приготовлении шашлыка приходится на выбор мяса. Слишком жирное (окорок, корейка) зальет салом угли. Они начнут гореть. Это плохо. Совершенно постное мясо (лопатка) таких проблем позволит избежать, но шашлык получится, скорее всего, сухим.

Идеальный вариант (если мы говорим о свинине) — это шейная часть. При этом важно, чтобы мясо было не мороженым. Чем свежее, тем лучше. Свежее мясо имеет ярко-розовый цвет. Если нажать на него пальцами, быстро восстанавливает структуру.

Мясо выбрано. Я всегда беру его из расчета полкило на одного шашлыкоеда. Начинаем процесс подготовки. Сразу. Ни в коем случае мясо нельзя замораживать. Парную свинину режем на кубики среднего размера (5х5 см). Добавляем немного подсолнечного масла, репчатый лук, порезанный кольцами, смесь сухих специй (её комбинации могут быть самыми разными). СОЛЬ НЕ НАДО! Её лучше всего добавить в самый последний момент — непосредственно перед приготовлением. Если мясо посолить при мариновке, оно отдаст всю влагу.

Жарка. Второй по значимости момент. Угли должны быть горячими. Не стоит забивать мангал по «верхнюю риску». Достаточно одной трети от высоты бортов. Лишь только угли разгорятся, и на них появится белая поволока пепла, можно приступать к процессу. Важно, чтобы мясо сразу покрылось румяной корочкой и потом «доходило» до готовности постепенно. Т.е. максимальный жар в начале приготовления и средний на его завершающем этапе. Поэтому и важно правильно рассчитать количество угля. Не ленитесь работать опахалом, раздувая угли и почаще переворачивать мясо, менять шампуры местами. Свинина прощает многие ошибки начинающему шашлычнику. Но не стоит целиком полагаться лишь на ее «покладистость».

Поделюсь еще одним рецептом, который я подсмотрел у друзей. Настоящей «вишенкой на мясном торте» станут грибы. Для этого купите немного (полкило) свежих НЕ КРУПНЫХ шампиньонов. Пересыпьте их в контейнер с крышкой. Порубите туда чеснок, посолите, добавьте майонез и аккуратно перемешайте. После того, как пожарите мясо и освободите шампуры, наденьте на них цельные грибы и жарьте на остатках углей. Шампиньоны приобретут «бронзовый загар» за 10-15 минут. Это будет знаком их готовности. Можно приступать к трапезе. Непременно комбинируйте кусочек жареного мяса с ароматным грибочком.

Ингредиенты (для приготовления шашлыка на 3 человека):

Мясо (свиная шея) –1,5 кг.

Лук репчатый — 3 средние луковицы.

Cмесь сухих специй — 100 гр.

Масло подсолнечное рафинированное — 2 ст.л.

Соль — 2 ч.л.

Грибы гриль

Шампиньоны свежие, не крупные — 500 гр.

Чеснок — 4 зубчика.

Майонез — 3 ст. л.

Соль, перец по вкусу.

Я считаю, что я мастер по грилю. Обычно готовлю куриный шашлык. Нарезанную курицу заливаю кефиром и добавляю туда лук. Потом оставляю на несколько часов мариноваться. Рецепт простой, быстрый, но очень вкусный! Также к нему иногда делаю соус. В сметану добавляю щепотку соли и молотого перца по вкусу, а также мелко порезанный укроп, все перемешиваю.

Сергей ГАЛИЧЕВ, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области

— Хороший шашлык — это лук, соль, плюс мясо. Если хочется поострее — то добавляю аджику — абхазскую или грузинскую.

Чтобы шашлык был более мягким, то надо подержать мясо в сильно газированной минеральной воде 2-3 часа.

Если хочется, чтобы шашлык был понасыщеннее по вкусу, то надо мариновать его подольше. Я, например, ставлю ведро с шашлыком на сутки в холодильник.

Лучшее мясо для шашлыка — это, конечно, свинина. Говядину или баранину надо подольше мариновать, но они вообще, на мой взгляд, лучше подходят для стейков. Это мясо надо жарить на решетке.

И, наконец, главный секрет хорошего шашлыка — не пережаривать, мясо любит внимание. Конечно, без зелени шашлык — не шашлык.

Это рецепт моего мужа Владимира. Приготовлением шашлыка в нашей семье занимается только он. Берем свинину, добавляем к ней соль, лимонный сок, майонез, лук, помидоры и перец. Все это маринуем вечером и помещаем в холодильник до утра.

Секрет мягкости и сочности такого шашлыка в том, что туда нужно добавить побольше лука и помидоров.

Самое главное — это технология жарки. Для того, чтобы шашлык был еще вкуснее, в воду, которой опрыскивают мясо, нужно добавить немного лимонного сока или уксуса.

Идеальный шашлык на шампурах: советы от «Мясного гурмана»

1. Старайтесь равномерно распределять шашлык по шампуру, так, чтобы мясо получалось везде одинаковой толщины. Не оставляйте пробелов между кусочками.

2. Чтобы правильно сделать шашлык, необходимо подождать, пока угли разгорятся. Каждый уголёк должен загореться малиновым цветом. Затем нужно немного подождать, чтобы угли покрылись серым пеплом — это и будет самый правильный момент для того, чтобы начинать жарить шашлык.

3. Когда шашлык начинает «шкворчать», со стороны углей с мяса начинает вытапливаться жир, пора шашлык переворачивать. Чтобы мясо не получилось сухим, его надо очень быстро жарить, часто переворачивать: как только оно зашипело, «зашкворчало» — переворачивайте.

4. Жарить шашлык нужно до тех пор, пока кусочки мяса не станут твёрдыми. Если надавите на них, а мясо ещё мягкое — значит, оно ещё не готово.

5. Для того, чтобы на тех же углях приготовить ещё один шашлык, надо их разворошить. С углей опадёт пепел, зола опуститься вниз, а наверх выйдут яркие, горячие угли. Угли надо будет ещё раз обмахнуть, разровнять и этот же уголь нам поможет пожарить ещё одну порцию шашлыка.

Роспотребнадзор советует: 5 правил выбора правильного мяса для шашлыка

1. Приобретайте пищевые продукты в стационарных предприятиях торговли. Обратите внимание на сопроводительную документацию: накладная на товар, сертификат соответствия, ветеринарная справка на мясо должны быть у продавца обязательно.

2. При покупке охлажденного мяса обращайте внимание на его внешний вид и запах. Свежее охлажденное мясо — сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета. На ощупь оно не должно быть влажным, липким и сочиться кровью. Мясо лучше покупать целым куском, чтобы с него не свисали жир и жилы. Бывает что под видом охлажденного мяса, потребителю предлагают мясо размороженное. Как отличить охлажденное мясо от замороженного и оттаявшего? Надавите на него пальцем: мясо должно быть упругим. У оттаявшего — более интенсивный цвет, рыхлая консистенция, красный мясной сок.

3. Если вы решили купить в магазине замаринованный шашлык, не старайтесь выбирать его только по внешнему виду. Важно изучить маркировку. Желательно, чтобы на ней, кроме общей массы, был прописан сорт мяса: берите только высший или первый. Во всех сортах ниже будет много сухожилий, и удовольствие такой шашлык вам вряд ли доставит.

4. Найдите в составе консерванты — их указывают в конце списка. Лучше, если это будет лимонная кислота. Также убедитесь, что в составе нет фосфатов. Если в составе значится Е 450, лучше отказаться от покупки — это влагоудерживающий агент.

5. Обязательно найдите дату изготовления: производственный маринад может храниться не более недели. Уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение 3 дней, а мясо в майонезно-кефирном соусе портится быстрее.

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