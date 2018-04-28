Здоровое питание: полезные перекусы, которые можно купить в магазине

Вам знакома ситуация, когда после полуторачасового блуждания по супермаркету уже дома выясняется, что вы всё равно забыли что-то купить? Думаем, что знакома. Несмотря на старания мерчандайзеров, нужные товары часто бывают расставлены по всему залу так, что найти их самостоятельно — без помощи сотрудника магазина — довольно трудно. Чаще всего от этого страдают приверженцы здорового образа жизни, ведь отыскать полезные продукты среди полок со сладостями и прочими искушениями — настоящее испытание. Тем более не всегда рассчитываешь найти их в обычном супермаркете — без ярлыков «эко», «веган» и «органик». Большинство людей и вовсе избегает подобных маркировок — всё-таки не все готовы оставить половину зарплаты в модном магазине. К счастью, мы нашли в супермаркете «Перекрёсток» специальные стеллажи с указателями «полезный перекус». На этих стеллажах собраны все необходимые продукты для питательного и сбалансированного перекуса. Хлебцы, батончики, мюсли, сухофрукты, сублимированные овощи и фрукты, чурчхела, фруктовый лаваш, пастилки из натуральных фруктов, каштаны и запечённые плоды лотоса, конфеты и сладости ручной работы — больше не нужно тратить время и искать их по всему магазину. Всё под рукой. Кстати, значение перекусов часто недооценивают. С детства нас учили, что правильное питание — это три приёма пищи в день, однако последние исследования доказывают, что питаться лучше часто, но небольшими порциями. В идеале ваш ежедневный рацион должен состоять из пяти приёмов пищи: три основных (завтрак, обед, ужин) и два перекуса. Рекомендуемые интервалы между приёмами пищи — два-три часа. Получается, что перекусы чаще всего «застают» нас вне дома — получить максимум пользы от этих приёмов пищи удаётся далеко не всегда. Люди начинают есть по принципу дробного питания и лишь набирают вес — всё потому, что в качестве перекусов они выбирают шоколадные конфеты, сдобные печенья и сладкие батончики. Конечно, такую еду проще найти, она буквально подстерегает нас на каждом шагу — на переговорах, в офисном шкафчике, даже в салонах красоты к чашке чая предлагают конфеты или пирожные. А что, если попробовать изменить этой вредной привычке и научиться перекусывать с пользой для здоровья? К тому же теперь это сделать совсем просто — достаточно выйти в супермаркет рядом с домом или офисом, дойти до стеллажа «полезный перекус» и выбрать правильные продукты, которые отобрали для вас специалисты в области питания.

Конечно, когда мы спешим, нет времени думать о пользе. Первое, что приходит на ум в качестве перекуса — бутерброд на скорую руку. Спешим вас обрадовать: даже самый обыкновенный бутерброд может принести пользу. Нужно лишь заменить привычную булку на вкусные хлебцы из проращённых семян. Например, льняные хлебцы российского производства SLICES идеальны для перекуса — они содержат мало калорий и соответствуют принципам вегетарианского и сыроедческого питания. А ещё они легко, без потери вкуса, заменят вам дрожжевой хлеб. Такие хлебцы богаты антиоксидантами, клетчаткой и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Это отличный вариант для пикников и прогулок, школьных перекусов и снеков. Найдётся вариант на любой вкус: укроп и томат, сладкий лук, овощной микс и пряный базилик. Есть и сладкие версии — кокосовый десерт и яблочный штрудель. Фото: shutterstock.com Скучаете по морю? Попробуйте чипсы из водорослей нори. Согласно статистике, каждый второй житель мегаполиса страдает от нехватки йода, кроме того, Россия входит в число стран, в которых употребление йодосодержащих продуктов намного ниже нормы. Восполнить дефицит можно и без таблеток — достаточно включить в свой рацион больше рыбы и морепродуктов. Однако есть и более доступный способ — морские водоросли. В традиционном виде они придутся по вкусу далеко не каждому, но производители придумали интересный способ приготовления — экочипсы высушиваются при температуре не выше 42 градусов (что позволяет сохранить все полезные витамины и микроэлементы). Нори с луком, нори с томатами и орегано, нори с паприкой — выбирайте то, что вам больше нравится.

А для любителей сладкого на полках «Перекрёстка» теперь можно найти чурчхелу — лакомство, знакомое многим с детства. Готовят его обычно в Грузии, Армении и других тёплых странах. Как и любая другая сладость с орехами, чурхела — блюдо весьма калорийное. Однако калории в нём пойдут вам на пользу, поскольку орехи в чурчхеле восполнят потребность организма в полезных жирах и растительных белках.

Чтобы научиться самостоятельно планировать приёмы пищи в течение дня, важно запомнить, что идеальный перекус состоит из трёх компонентов:

лёгкие растительные белки;

жиры;

сложные углеводы.

Именно эта комбинация даёт наибольшее количество энергии и помогает поддерживать силы в течение всего дня. Фото: shutterstock.com Одним из таких идеально сбалансированных перекусов стали батончики российского производства Bite. Это вкусный и полезный снек, который состоит из отборных орехов, семян и сухофруктов. Никакого сахара, консервантов, красителей, ароматизаторов, глютена, молока и сои. Такой перекус чрезвычайно богат протеином, омега-3 и омега-6 жирными кислотами, клетчаткой и антиоксидантами. Что важно, в составе нет сиропов и усилителей вкуса, продукт натурален на все сто и подходит даже самым привередливым вегетарианцам и веганам.

Ориентироваться в магазине вам помогут «герои» этой кампании — специальные зелёные наклейки. Если вы предпочитаете только органические продукты, вам нужно отыскать товары с наклейкой в виде груши («ЕСТЬ ORGANIC»). Если же вы веган и ищете полностью растительный состав, выбирайте продукты с наклейкой в виде свёклы («ЕСТЬ ВЕГАНСКОЕ»). Ну а если вы много занимаетесь спортом и следите за своим питанием, то ваш выбор — товары с наклейкой в виде гири («ЕСТЬ И БЫТЬ В ФОРМЕ»).

Следом за стеллажами «полезный перекус» в сети супермаркетов «Перекрёсток» будут выделены продукты с маркировками «без глютена». Как крупная сеть супермаркетов, «Перекрёсток» предоставляет покупателям возможность приобретать полезные продукты по самым низким ценам, что в свою очередь делает популярную культуру здорового образа жизни доступной каждому.

Елена Шифрина

основатель компании BioFoodLab — Диетологи «старой школы» внушают своим пациентам идею, что еда — это всего лишь источник энергии. А я уверена, что еда должна быть не только полезной, но и вкусной. Если внимательно посмотреть на полки супермаркетов, то нельзя не заметить разнообразия полезных и по-настоящему вкусных продуктов. Торговые сети выделяют для них специальные зоны и стойки. Я считаю, что это очень важная инициативна — она помогает людям сделать первый шаг на пути к здоровому образу жизни. Начинать лучше с простых вещей, заменить, например, привычный перекус в виде шоколадки или булочки на полезный снек. Попробуйте, и вы на собственном примере убедитесь, как маленькие привычки могут влиять на качество жизни. Причём влиять положительно. Кстати, в «Перекрёстке» такие продукты можно купить дешевле, чем в небольших экомаркетах, что, в свою очередь, делает популярную культуру здорового образа жизни доступной каждому. Фото: shutterstock.com Статьи по теме 5 простых и быстрых перекусов 5 мифов об углеводах, в которые нужно перестать верить Вкуснейшие снэки до 100 калорий Что съесть, чтобы похудеть: 8 полезных перекусов для офиса

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