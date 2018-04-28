Вместо диет: как начать питаться правильно и не сорваться

Морить голодом себя не придется, но настраиваться на долгую работу и перемены надо.

«Для того чтобы вести здоровый образ жизни, ограничивать себя в употреблении большинства продуктов совсем не обязательно», — уверена Юлия Лодыгина, нутрициолог и бренд-шеф сервиса по доставке продуктов с рецептами Шефмаркет, — Яйца, жирная рыба, жирные виды мяса — при условии, что животное находилось на зерновом откорме — домашняя птица, утиный и гусиный жир: все это прекрасные источники полезных жиров, их можно и нужно добавлять в различные блюда. Жиры играют важную роль практически во всех процессах организма: от мозговой деятельности до красоты кожи».

Индейка-карри с пряными овощами

По мнению нутрициолога, правильное питание может быть интересным, и включать в себя не только вареную куриную грудку с несоленой гречкой, но и нескучные оригинальные блюда. Для Шефмаркет Юлия Лодыгина разработала новую линейку ужинов на каждый день, которые помогут перейти на здоровое питание без диет.

Ростбиф из говядины с овощной лазаньей

В меню вошли ростбиф из говядины с овощной лазаньей, куриные окорочка с кабачками в томатном соусе и еще несколько десятков сбалансированных рецептов с максимальным количеством питательных веществ. В их приготовлении не использовались сахар и подсластители, продукты с высоким содержанием омега-6 кислот, трансжиры, гидрогенизированные жиры и масла, прошедшие высокотемпературную и химическую переработку, которые могут ухудшить самочувствие человека, зато в нем есть много сезонных овощей, безглютеновых круп и полезных жиров, которые особенно нужны людям, которые занимаются спортом и тратят много энергии.

Куриные окорочка с кабачками в томатном соусе

«Новое меню ужинов от Шефмаркет не создано для того чтобы похудеть любой ценой, — говорит Юлия Лодыгина. — У вас просто улучшится иммунитет и самочувствие. Но у оздоровления организма есть приятный «побочный эффект»: вес также приходит в норму».

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